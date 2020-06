Florin i-a oferit Cătălinei inelul, la emisiunea Mireasa! Decizia luată de concurentă i-a uimit pe toți

„Cred că am mai vorbit despre chestia asta. Eu nu vreau să-mi fac o relație cu tine. Nu am cum să fac chestia asta, nu am cum să intru într-o relație cu tine. Nu vreau să intrăm în competiție sau să fac ceva ce ar putea să te rănească. Prietenia dintre mine și tine va rămâne la fel. Eu am spus de la început că nu am sentimente și că nu pot intra într-o relație cu tine. Îmi pare rău că nu pot primi inelul”, i-a explicat tânăra, pe un ton extrem de serios.

Florin și Cătălina de la emisiunea Mireasa, decizie ce i-a uimit pe fani

Cei doi s-au îmrățișat și toată lumea a aplaudat sinceritatea Cătălinei, una dintre cele mai îndrăgite concurente din emisiunea Mireasa de la Antena 1.

