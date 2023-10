Inimioara de la Mireasa, anunțul pe care l-a făcut de curând cu privire la căsnicia ei. Fosta concurentă le-a dat o veste fanilor

Inimioara de la Mireasa și soțul ei, Cristian, au celebrat recent prima lună de la căsătoria lor, care a avut loc la sfârșitul lunii august.

Fosta concurentă din emisiunea "Mireasa" strălucește de fericire și a împărtășit cu publicul mai multe instantanee din ziua în care și-a rostit cuvintele sacre "Da" și Te iubesc în fața martorilor.

Inimioara de la Mireasa, anunțul pe care l-a făcut de curând cu privire la căsnicia ei

Deși a intrat inițial în competiția Mireasa cu speranța de a-și găsi sufletul pereche, Inimioara avea să descopere dragostea vieții sale în afara show-ului.

Căsătoria cu iubitul ei a avut loc la finalul lunii august, iar acum tânăra a împărtășit cu bucurie multiple amintiri din cea mai importantă zi din viața ei. Inimioara și soțul ei strălucesc de fericire, și recent au avut un motiv în plus pentru a sărbători: împlinirea primei luni de la căsătorie. Fosta concurentă nu a ezitat să își declare public dragostea pentru Cristian.

După căsătorie, Inimioara a publicat inițial doar câteva fotografii alături de soțul ei pe rețelele sociale, însă, cu ocazia aniversării acestei luni speciale, ea a împărtășit mai multe imagini emoționante de la evenimentul lor.

Pe platforma Instagram, Inimioara a transmis un mesaj plin de emoție:

"Astăzi este despre noi, dragul meu soț! 🤍👰🏼🤵🏼‍♂️

O lună de când ne-am unit destinele în fața lui DUMNEZEU. 🙏🤍

O lună de când am devenit o FAMILIE.

O lună de când am spus marele DA!

Este o binecuvântare să te am în viața mea. 🤍

Te iubesc din tot sufletul și te voi iubi toată viața!

Mulțumim din suflet celor mai minunați nași! Vă iubim!", a scris ea.

Cine e Inimioara de la Mireasa sezon 5

Inimioara s-a născut pe 7 iulie 1995, la Focșani. A copilărit la Soveja și ulterior, după ce au divorțat părinții, s-a mutat la Focșani, cu mama si cei doi frați. Mai are o sora, Violeta, care are 30 de ani, și un frate, Emanuel, 16 ani. Se înțelege foarte bine cu cei doi frati.

Inimioara se consideră o persoană timidă, rușinoasă, nu-i place sa intre in conflicte. Își dorește foarte mult copii, mulți, câți o vrea Dumnezeu. De foarte mult timp se gândește la nuntă, la un soț. Când cineva o întreabă dacă are relatie, ea începe să plângă…își dorește mult o familie.

La Mireasa, Inimioara visa să găsească un băiat pentru totdeauna, pentru tot restul vieții. Ea își dorea să se căsătorească și spunea că i-ar plăcea un băiat mai înalt decat ea, să fie brunet, cu ochii căprui. De asemenea, bărbatul ales trebuia să fie credincios, sensibil, tandru, loial și înțelegător.

Tânăra a revenit în competiția sezonului 5, după ce i-a trimis o scrisoare lui Adrian. Concurentul a chemat-o pe Inimioara înapoi în competiție, dar la scurt timp a decis că vrea să încheie cunoașterea cu tânăra.

Adrian a decis să pună punct cunoașterii cu Inimioara la începutul lunii mai 2022. S-a întâmplat chiar în live, fără să aibă o discuție cu tânăra.

„Adrian, îți dorești să continui cunoașterea cu Inimioara?”,a fost întrebarea adresată de Gabriela Cristea.

„Nu”, a fost răspunsul extrem de scurt al concurentului.

„Inimioara, îmi imaginez că nu e tocmai ceea ce îți doreai să auzi. Dar nu e un capăt de lume, Inimioara”, a zis prezentatoarea show-ului de la Antena 1.

„Aș fi preferat să îmi spună înainte, să mă anunțe și pe mine. Ieri a zis că vrea să continuăm, ce s-a întâmplat de ieri până azi?! Eu chiar mi-am dat interesul să continuăm această cunoaștere”, a zis concurenta cu lacrimi în ochi, vizibil îndurerată de decizia lui Adrian.

„Nu poți să obligi pe cineva să te iubească. E dureros ce ți se întâmplă. Dar e cinstit, decât să mergi mai departe cu cineva doar de dragul de-a nu te face să plângi. Dar mai bine că știi ce ai de făcut de acum înainte. Mi se pare mult mai cinstit”, a zis Gabriela Cristea.