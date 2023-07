După ce a ieșit din casa Mireasa, Irina și-a vopsit părul și și-a schimbat felul în care își aranjează sprâncenele. Tânăra strălucește.

După aproape șase luni în casa Mireasa, Irina a părăsit competiția cu o săptămână înainte de Marea Finală a sezonului 7.

Irina și-a făcut o schimbare mare după ce a ieșit din casa Mireasa. Cum arată acum tânăra

Ultimele zile în competiție au fost tensionate pentru ea. Aceasta a avut un conflict cu Maria și Antonio, după ce tinerii au fost deranjați de faptul că își spune părerea despre perechea lor.

Irina a avut mai multe reacții dure la adresa Mariei. I-a aruncat papucii, a numit-o ”scroafă” și chiar i-a scos hainele din mașina de spălat.

Toate aceste tensiuni au afectat casa Mireasa, iar la nominalizări, Irina a fost votată de mai mulți concurenți. Ea a intrat în cursa de eliminare alături de Anemona, iar publicul a avut ultima decizie.

Astfel, Irina a fost eliminată. După ce a părăsit casa Mireasa, aceasta a petrecut timp cu Zain, a mers la cumpărături, la salon și chiar și-a schimbat forma sprâncenelor.

Irina și-a reîmprospătat și nuanța părului, alegând un blond deschis. Iată cum a apăut pe internet după schimbările făcute:

Cine este Irina de la Mireasa sezon 7

Irina a venit din Republica Moldova cu gândul să-și găsească sufletul pereche. ”Greu mi-am luat inima în dinți, de anul trecut mă porneam. Nu știu de ce m-am hotărât așa greu.”, a zis fata, care spune că și-a dorit o schimbare.

Irina are 27 de ani, e din Chișinău și a venit la Mireasa pentru a găsi ”un bărbat echilibrat”. În emisiune, Irina a povestit un moment care a marcat-o. Avea 14 ani când a fost la un pas să fie abuzată de un bărbat, într-o pădure.

”Eram foarte mică. Eu nu am avut niciun partener sexual atunci. Cu prietenii noștri, în vale, era așa o pădure, noi voiam să contruim. 14-15 ani aveam. Nici nu aveam telefon mobil atunci și m-au sunat pe telefonul fix, gen hai ieși afară cu noi. Am zis că vin. Am ieșit peste vreo două ore. Mi-au zis ”dacă noi nu o să fim acolo, înseamnă că suntem mai în vale, în pădure”. Avem o bluziță roz și eram într-o pereche de pantaloni negri. În pădure, trebuia să cobor și eu m-am uitat, mi s-a părut că iese ceva și am coborât acolo.

Am vrut să urc înapoi și în fața mea era un bărbat. A pus așa mâna pe față și mi s-a părut că e unul dintre băieții pe care îi cunosc. Chiar i-am spus și numele și l-am întrebat unde sunt toți. M-a întrebat în limba rusă dacă nu știu cum să ajung. Mai în vale era un iaz. M-am speriat și am vrut repede să urc, am zis nu știu și am vrut repede să urc. Am reușit să fac doi pași, el m-a apucat de gât și m-a tras în spate, înapoi.

A zis ”dă bluza jos” și mă trăgea spre copaci, spre tufiș. Și eu făceam nu, nu puteam să respir. La un moment dat, mi-am pierdut cunoștința pentru că mă strângea de gât tare. Când mi-am revenit, el tot mă ținea de gât și-mi spunea să-mi revin. Îmi zice ”dă-ți bluza jos, îți spun ultima oară”. Ziceam ”nu” și el mă întreabă ”tu niciodată nu ai avut niciun partener” și eu am zis ”da”. Tot în limba rusă vorbea ”ce prost sunt, ce am făcut” și mi-a dat drumul. Mi-a zis că dacă mă întorc, nu mai scap”, a zis Irina.

După acest moment, bărbatul s-a satisfacut singur și Irina a rămas blocată. Timp de 5 minute, spune ea, a stat să-și revină și apoi s-a întâlnit cu prietenii ei.

Mai târziu, fata a refuzat să-i povestească mamei sale și când a aflat a dus-o la medic. Ea crede că s-ar fi sinucis dacă bărbatul o viola.

