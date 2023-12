Roxana a făcut primele declarații după acuzațiile dure făcute de Paul. Fosta concurentă a povestit în exclusivitate pentru a1.ro ce s-a întâmplat între ei.

”A șters cu mine pe jos. Măcar dacă ar fi spus adevărul. E o parte de adevăr acolo, nu toată. Nu ce a spus el.”, a spus Roxana cu amărăciune.

”Minte! Nu l-am înșelat” Replica Roxanei după acuzațiile făcute de Paul. Ce s-a întâmplat între cei doi de s-a ajuns la separare

Începutul căsniciei lor, făcută din dragoste reciprocă, nu a fost așa cum se aștepta, ne-a mărturisit Roxana. După Finala Mireasa, a lăsat tot și s-a mutat la Constanța, alături de soțul ei Paul. Acolo s-a lovit de indiferența bărbatului iubit, care prefera să adoarmă pe canapea și nu în patul conjugal, alături de Roxana.

”Când am ieșit de la Mireasa, el a spus că aveam 8.000 de euro în casă, ceea ce nu este adevărat. Până am primit banii de la Mireasa, eu și Paul nu aveam bani. Eu am început munca pe 23 ianuarie. M-am mutat pentru el, am renunțat la locul meu de muncă din București pentru el. De când am ieșit de la Mireasa până pe 3 martie, când Paul a plecat în Olanda, el nu a muncit deloc. Mergea la joburi, nu muncea absolut deloc. Tot ce făcea acasă era să se drogheze. Fuma zilnic substanțe interzise.

Nu mint cu absolut deloc, știu cine i le cumpăra, cine i le dădea, zilnic fuma. Noi nu dormeam împreună, el nu dormea cu mine. Eu am rămas gravidă, a zis că nu pleacă în străinătate până nu mă lasă gravidă. Am rămas gravidă pentru că ne-am dorit amândoi, a fost iubire, ne-am dorit amândoi. Foarte greu am rămas, am aflat prin februarie. În martie, pe 2, am făcut ecografie și aveam deja 8 săptămâni.”, ne-a povestit Roxana.

Citește și: Mireasa sezon 7. Ce a apărut pe profilul lui Hatice după ce pe grupuri s-a scris că s-a despărțit de Mihai. Fata infirmă zvonurile

Trebuia să fie o perioadă frumoasă, de care să se bucure amândoi. Nu a fost deloc așa. ”Între timp, până să pierd eu sarcina, se comporta foarte urât cu mine. Noi ne tot certam. Mama lui vedea chestia asta, fix după ziua mea, pe 6 martie, mama lui Paul îmi spunea să fac avort, că o să rămân o mamă singură, că nu suntem în stare să creștem un copil. Nu am făcut avort, bineînțeles, i-am spus că nu vreau să fac așa ceva.

Mă certam cu Paul întruna pentru că el nu renunța la droguri. El a plecat în Olanda pentru că aici e legal să fumezi. Tot certându-mă cu el și mama lui, zi și noapte plângeam, pe 8 martie dimineața am pierdut sarcina. Nu a fost nimeni lângă mine. Am fost în depresie, am fost dărâmată, nimeni nu știe prin ce am trecut. Paul nu a fost lângă mine, dădea mesaje altor fete, mă înjura, vorbea urât cu mine.”, a afirmat fosta concurentă de la Mireasa sezonul 6 pentru a1.ro.

Relația lor a trecut prin multe despărțiri și împăcări de-a lungul ultimelor luni. Roxana neagă vehement că și-a înșelat soțul și spune că s-a mutat de la Constanța pentru că Paul a vândut apartementul și pe cel nou l-a închiriat, iar ea trebuia să stea cu mama lui.

”Paul nu a spus adevărul. Paul a vândut apartamentul, a cumpărat altul și l-a băgat în chirie. Paul ce a făcut a făcut doar pentru el. Eu m-am mutat la București pentru că de ce să stau cu mama lui?! Stau singură. În Constanța nu mergea bine jobul, m-am mutat la București pentru că mergea mult mai bine.”, a spus fosta concurentă.

A fost momentul în care Roxana a vrut să pună punct relației. Certurile și tensiunile dintre ei nu îi făceau bine. ”Am vrut să divorțez, dar el nu voia niciodată să divorțeze. De atunci m-am răcit, m-am răcit foarte mult, dar nu l-am înșelat cu șoferul.”, a mai zis ea.

În concediu, Paul s-a întors în România și a convins-o pe Roxana să renunțe la job. Au plecat amândoi în Olanda, unde ea s-a angajat după două săptămâni. Primul său fluturaș de la job este de pe 14 septembrie 2023.

”A fost singura perioadă în care Paul a plătit tot. Ne înțelegeam bine. Două săptămâni am stat acasă pentru că la jobul lui a fost o problemă. Am luat interviul, dar nu m-au acceptat pentru că se certaseră cu agenția. Am stat 2 săptămâni pe cameră. Nu mai puteam, i-am spus că nu am venit să stau. A vorbit cu șeful lui și mi-a găsit un alt loc, la o altă agenție. Am început la sfârșitul de august.”, ne-a zis Roxana.

Pentru că au fost angajați de agenții diferite, au fost nevoiți să locuiască în locuri diferite. Aveau promisiunea că vor locui împreună în curând, însă nu s-a mai întâmplat pentru că s-au despărțit: ”Nu mai puteam, era și prea gelos, mă săturasem. Am zis că renunț.”

Chiar dacă s-au despățit, Roxana nu a vrut să încheie brusc legătura cu Paul. Între timp a rămas din nou însărcinată cu el. Crede că soțul ei a făcut-o intenționat pentru a o ține lângă el.

”Nu vreau să ne împăcăm, îmi cresc copilul singură. Știu ce am pățit în martie cu tine. Eu vreau să fiu singură, să ne despărțim. Dacă vrei să-l recunoști, bine, dacă nu, copilul nu va avea tată. Dar să nu vii cu pretenții mai târziu.”, i-a zis ea. ”Am început de aici să ne certăm. Zi de zi era o ceartă continuă. I-am spus: „Paul, lasă-mă, nu vreau să pierd copilul. Te rog frumos lasă-mă. Nu mă lăsa deloc în pace”, își amintește Roxana.

La club nu a fost săptămână de săptămână, susține Roxana. A fost o dată cu el, când Paul s-a îmbătat și a fost nevoită să aibă grijă de el. O altă dată a mers alături de prietenii pe care și i-a făcut în Olanda. Biletul a fost achitat de aceștia, iar Paul i-ar fi trimis doar 7 euro.

Roxana a pierdut și a doua sarcină: ”Între timp am pierdut sarcina pentru că Paul mi-a făcut ditamai balamucul cu chestia asta, mă certam cu el, nu mă lăsa noaptea să dorm, mă suna într-o veselie. A venit la mine beat, cu bicicleta. A ajuns dimineața la 6, era fumat, drogat, pe o bancă, la 2 km de mine. A adormit pe bancă.”

Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 6 a subliniat că a rămas fără tratament, iar rețeta era în România și nici nu avea bani să cumpere pastilele. Medicamentația era primită după ce a pierdut prima sarcină și a rămas cu o rană pe uter. A precizat aceste lucruri după ce Paul a acuzat-o că a renunțat la tratament pentru a putea întreține relații intime cu alte persoane.

Citește și: De ce s-au despărțit Paul și Roxana. Băiatul a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri complet neașteptate

”Când m-am dus la el să vorbim despre divorț, mi-a distrus telefonul”

Înainte de live-ul de pe Tiktok, Roxana spune că a vorbit cu Paul: ”M-a sunat noaptea beat să-mi spună că mă iubește. El stă cu alta și spune că pe mine mă iubește. Paul a făcut asta și m-a întrebat așa: ”Fac live-ul ăla mâine seară, dacă nu vrei să-l fac, vin pe 6 ianuarie și ne vedem, și ne împăcăm. Eu renunț la tot, eu te iubesc. I-am spus că nu vreau. Acum da, sunt cu altcineva. De o lună, toată luna decembrie. Nu vreau să mă întorc la Paul. Mi-a spus că dacă nu vreau să ne împăcăm, face live-ul. I-am spus că vreau divorțul și atât. Eu de la începutul lunii octombrie vreau divorțul încontinuu de la Paul. El nu a vrut să-mi dea divorțul. Când m-am dus la el să vorbim despre divorț, mi-a distrus telefonul”.

Tânăra spune că Paul s-a enervat când i-a zis că în telefon are dovezi cu el când se droghează, acesta fiind motivul pentru care i-a spart mobilul.

”Paul minte! Nu l-am înșelat”

Oficial, spune Roxana, s-au despărțit la începutul lunii octombrie, dar Paul nu a vrut să recunoască și să accepte separarea.

În legătură cu infidelitățile, Roxana punctează că nu au existat. În privința acuzațiilor că a avut un amant care era șofer la o companie de ridesharing, tânăra ne-a spus că avea mașină cumpărată de tatăl ei, în luna aprilie, pe care o folosea pentru a se deplasa: ”Eu nu am mers cu compania de ridesharing. Putea să spună altceva mai plauzibil, dar când eu am mașină, n-ai cum...”.

Legat de mesajul cu inimioare, de la un bărbat căsătorit, Roxana spune că era un simplu ”Bună, ce faci” și că l-a șters pentru că nu voia să apară un scandal: ”Bărbații sunt bărbați, asta nu înseamnă că l-am înșelat”.

În legătură cu managerul, Roxana ne-a povestit că a fost o încercare de a scăpa de Paul, care insista să fie împreună.

”Paul mă tachina pe mine că el o să-și găsească o femeie calumea, o femeie care să aibă apartament. Că eu nu am casă, nu am nimic. Am zis da, mașina e pe numele lui tata, asta nu înseamnă că nu am mașină. Că eu nu am bani, că nu am nimic. I-am zis, ”știi ceva, eu o să vreau să-mi găsesc alt bărbat, care să mă aprecieze.

Recunosc, i-am spus, prin mesaje, dar nu e adevărat, nu l-am înselat cu nimeni. I-am spus prin mesaje, ca să-l oftic, și să mă lase în pace. I-am spus că-mi place de unul de la muncă, e manager, e de culoare, e frumos, îmi place de el. Am vrut să scap de Paul, să mă lase în pace. Nu mai puteam. Voiam să scap, să mă lase în pace. Mă stresa zilnic cu mesaje, mă suna încontinuu.”

”Am datorii la bancă, da, nu la bărbați”

”Am datorii la bancă, da, nu la bărbați”, a ținut să precizeze Roxana. Recunoaște că a băgat lănțișorul de aur de la bunica lui Paul la amanet, dar asta s-a întâmplat după o ceartă cu aceasta și nu a vrut să mai păstreze cadoul.

”Paul nu-mi dădea bani, ca fapt divers. El zice că mi-a dat mie bani. Eu nu mi-am plătit ratele, eu mi-am întrerupt facultatea din cauză că nu aveam bani. Până să plece el, el fuma mereu droguri, eu cumpăram de toate. Paul nu mi-a dat nici măcar un leu pentru datorii. Mi-a trimis 150 de euro, dar nu pe săptămână. Cred că asta se întâmpla o dată la o lună, poate. Eram împreună, da, poate aveam nevoie. Dacă mie îmi cerea și eu aveam, îi dădeam.

Nu cred că se pune problema. Și eu i-am trimis bani lui, i-am dat și cash. Nu mi-a dat săptămânal bani. Paul îi trimitea mamei lui bani pentru apartamentul respectiv. A mințit tot. Și-a achitat datoria față de mama lui, asta era mereu o prioritate. Și-a achitat datoriile față de nașul lui, față de toată lumea. Ce îmi trimitea mie era extra, poate 50 de euro ca să am și asta o dată la 3 săptămâni. Clar aici minte.”, a mai explicat Roxana.

Cine e iubitul Roxanei de la Mireasa sezonul 6

Atât Paul, cât și Roxana și-au refăcut viața după despărțire. Ea a recunoscut că are o relație de aproape o lună cu un bărbat din Olanda. Nu este vorba despre manager și nici despre vreun coleg.

”Eu am relație cu un bărbat care nu e manager la locul meu de muncă, nu e însurat. Sunt fericită, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Dacă eram chiar atât de rea, nici bărbatul ăsta nu se uita la mine. Prea de tot, cu patru bărbați, dă-o-n puii mei. Înțeleg, mă ierți prima oară, a doua oară, dar a treia și a patra?! Patru bărbați?! Dar ce sunt eu, porno star?!”, a mai precizat fosta concurentă de la Mireasa sezonul 6.