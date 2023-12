Paul a făcut acuzații grave la adresa Roxanei, încă soția sa. Susține că l-a înșelat de mai multe ori și că nu dorește nici dușmanilor săi să întâlnească un om atât de rău.

Paul povestește în live-ul lui Viorel că și-a dorit să o protejeze pe Roxana, așa că a ales să muncească din greu pentru a îi plăti ratele. Susține că i-a dat 8.000 de euro și că fata l-a înșelat.

De ce s-au despărțit Paul și Roxana. Băiatul a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri complet neașteptate

Potrivit lui Paul, a plecat în Olanda în martie 2023. Și soția lui și-a dorit să plece în străinătate pentru a munci, tot în țara respectivă, locuind însă la distanță. Se vedeau în weekend-uri, iar în unul dintre ele a descoperit că vorbea cu un alt bărbat, care era căsătorit.

”Doar inimioare am văzut, că a șters repede. Câteva inimioare și ce face, știam cine i-a scris. Nu am crezut, mai ales știind cum a venit aici. Eu am plătit tot, bilete de avion, tot. Când a venit în concediu, i-am trimis iar bani să își plătească datorii. Nu am crezut că va face așa ceva vreodată, nu m-am gândit”.

În clip, Paul a menționat și două sarcini. În octombrie 2023 ar fi încercat să conceapă un copil, după ce el a trecut cu vederea mesajele primite de Roxana. ”Nu m-am gândit niciodată că poate fi ceva cu acel om”, a zis fostul concurent.

Însă infidelitățile Roxanei ar fi existat, susține el. Patru la număr.

”A treia oară, țin minte că era ziua noastră, 21 octombrie, mă pregătisem să vină. Era sâmbătă seara, în ziua aia mi-a zis că au chemat-o la muncă și se duce. Am înțeles-o. Pe 22 a postat o poză, am sunat-o și mi-a spus că a fost la muncă. I-am spus atunci, ”mă, dar ce e cu poza asta”, era o mașină mai scumpă. Vă dați seama că a fost cu altcineva în club. Ulterior, am crezut-o și pe asta. După am aflat mai mult adevăr. (...) În timpul ăsta bănuiam era gravidă, nu făcuse test. (...) A fost în club tot cu un bărbat căsătorit, care are și copil. Ea mi-a zis că nu a fost adevărat, cum să facă așa ceva, mai ales gravidă. Toate bune și frumoase, am mai tras de relația asta până pe 8 noiembrie. Pe 8 noiembrie s-a terminat tot. Atunci am văzut-o ultima oară.”

”Vă dați seama prin ce am putut să trec, știind că soția mea mă înșală gravidă cu mine. Asta mi-a pus capat. Am fost într-o depresie rău de tot. Nu credeam că o să-mi mai revin”, a adăugat fostul concurent de la Mireasa sezonul 6.

Paul insistă că Roxana l-a înșelat și că pe 8 noiembrie a decis să pună punct relației. Atunci s-au certat și i-a spart telefonul.

Fata a pierdut sarcina, mai spune el: ”Dacă a și pierdut sarcina, i-am spart telefonul că așa s-a întâmplat. A pierdut sarcina din cauza ei că nu și-a luat tratamentul. Sunt sigur că s-a culcat și cu altcineva cât timp era gravidă cu mine.”

Paul i-a cerut divorțul și trebuiau să se despartă oficial pe 3 ianuarie. Atunci, Roxana ar fi trebuit să-i aducă o sumă de bani. Conform spuselor lui, ea nu ar mai vrea să divorțeze și el are deja o altă relație.

„Nici eu n-am fost ușă de biserică. Când ne-am certat atunci am înjurat-o pentru faptul că se ducea cu taxi și nu răspundea la telefon. Chiar am amenințat-o puțin, asta a fost greșeala pe care am făcut-o. Mi-am cerut scuze a doua zi.”, a recunoscut Paul.

A1.ro va publica și punctul de vedere al Roxanei, imediat ce va răspunde solicitării noastre.

