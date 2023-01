Mireasa, 17 ianuarie 2023. Ce se întâmplă cu premiul în bani al sezonului 6, după ce Miruna și Cosmin s-au despărțit

Miruna și Cosmin au intrat pe rând și au vorbit cu Simona Gheghe, despre motivele despărțirii. Prezentatoarea a ținut să specifice că există un termen de 6 luni de la nuntă pentru încasarea premiului, motiv pentru care Miruna și Cosmin nu vor primi cei 40.000 de euro.

„Nu am intrat în posesia banilor. Nu am jucat teatru pentru bani. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Nu e vorba de bani, nu am jucat un teatru. Noi vom divorța. Trebuie să rezolv cu actele de Munteanu și apoi vom divorța”, a ținut să prcizeze Miruna.

„Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a spus Miruna.

Miruna a povestit cum Cosmin a intrat pe Instagram-ul ei și a descoperit mesajele pe care aceasta i le-a trimis lui „Luță”.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic”, a spus Miruna.

Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului 6 Mireasa, și-au anunțat despărțirea

Miruna și Cosmin au anunțat pe rețelele sociale că nu mai formează un cuplu:

”Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr.

Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi. De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine.

Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit... E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc... Cosmin este și va rămâne omul meu bun...”, a scris Miruna pe Instagram.

La rândul său, Cosmin a postat un mesaj pe Instagram, pentru a confirma despărțirea și a face o precizare:

”Mă simt dator să vă anunț că este adevărat ceea ce a scris Miruna, cu mențiunea că între noi a intervenit un motiv de divorț extraordinar de important, peste care eu nu pot trece! Îmi pare rău că nu vă pot răspunde la mesaje, dar veți afla mai multe în următoarele zile, pentru că eu momentan nu sunt într-o stare tocmai bună și sper să mă înțelegeți! Mulțumesc”, a scris și Cosmin.

