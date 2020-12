Mireasa 2020, sezon 2. Care este adevărul despre relația dintre Andreea și Alexandru

”Eu cu tatăl meu nu am mai vorbit de foarte mulți ani pentru că nu am avut o viață bună cu el. O luase pe alte drumuri, cu alcoolul, abuzuri față de mama mea. Ultima mea relație a fost toxică. Cea mai mare durere am simțit-o când am citit o discuție cu prietena mea cea mai bună. L-am iubit și am trecut peste. Acum mă văd goală pe dinăuntru.”, a povestit ea.

Despre Alexandru, fata a dezvăluit că este prima ei dragoste nevinovată.

”Ne cunoaștem de 8-9 ani, când eram mică eram foarte îndrăgostită de Alexandru. Pot să spun că a fost prima mea dragoste, o dragoste nevinovată. Nu prea mă băga în seamă, el avea așteptări mai mari. Râdeam singură la mesaje de la el. E motivul pentru care m-am înscris la Mireasa”, a mai menționat noua concurentă.