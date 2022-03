Mireasa 2020, sezon 2. Ce a apărut pe contul Mădălinei după ce Radu și-a asumat relația cu Amalia

Întâmplător sau nu, pe contul Mădălinei a apărut un citat despre care fanii au presupus că are legătură cu Radu.

Ce a apărut pe contul Mădălinei după ce Radu a anunțat relația cu Amalia

Radu și Amalia formează un cuplu, au anunțat cei doi în social media. Tinerii s-au pozat unul lângă altul, în timp ce se țineau de mână. În descrierea imaginii, tânărul i-a mulțumit pentru că i-a vindecat inima și i-a spus că este superbă pentru el.

La câteva ore distanță, s-a înregistrat activitate pe contul de Instagram al Mădălinei. Tânăra a postat un citat și un videoclip în care dansează.

”Nu e niciodată prea târziu să înveți cum să fii fericit din nou”, a distribuit Mădălina pe contul ei de Instagram.

După acest citat, Mădălina a postat un videoclip în care dansează. Dansul este una dintre marile pasiuni ale fostei concurente de la Mireasa.

Nu se știe dacă tânăra și-a refăcut viața după despărțirea de Radu Bobelică pentru că este foarte discretă și nu postează des pe conturile ei sociale.

Ce anunța Mădălina de la sezonul 2 despre căsătoria cu Radu Bobelică

În urmă cu câteva săptămâni, Mădălina anunța că mariajul ei cu Radu a ajuns la final. Confirmarea venea după ce soțul ei posta un mesaj asemănător pe un grup al fanilor Mireasa.

”Așa cum a spus și Radu, căsnicia noastră a luat sfârșit, între noi lucrurile nu mai mergeau deloc și nu ne mai înțelegeam. Greșeala mea cea mai mare a fost că am pus de prea multe ori virgulă când trebuia să pun punct.

Se întâmplau lucruri în căsnicia noastră care nu erau deloc în regulă și eu am trecut de foarte multe ori peste crezând că este doar o perioadă dificilă și că vom depăși aceste greutăți, încercând să mă mint că este normal să faci sacrificii, pentru că îmi doream o familie unită și fericită.

De asta am făcut și cununia religioasă, unde a fost prezentă toată familia mea. Am preferat să mă retrag și să nu spun nimic până acum pentru că am respect față de Radu și față de ceea ce a fost între noi. Nu îmi doresc să vorbesc urât despre el și să expun aici toate problemele noastre, nu o să fac asta niciodată.

Nimeni și nimic nu mă poate ține cu forța într-o căsnicie, nu o să cedez la niciun șantaj emoționat, psihic și la nicio amenințare din partea nimănui.”, a scris Mădălina pe contul său de Facebook.

Ea a mai adăugat că viața ei este distrusă în acest moment.

”Acum viața mea este distrusă și nu sunt deloc bine, am nevoie doar de liniște și să mă axez doar pe familia mea, muncă și credință. Motivul despărțirii noastre este strict legat de noi doi, nu are legătură nimeni din exterior”, a mai adăugat ea.