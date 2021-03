Mireasa 2020, sezon 2. Cum arată copiii Erminei si ce a spus despre Ionuț, nepotul pentru care a intrat în emisiune

Aceasta pășea în septembrie 2020 alături de Ionuț în competiție și la câteva săptămâni alegea să rămână pentru a-l susține de Mihai, după ce nepotul său a dorit să nu mai participe la show-ul matrimonial.

Nemulțumită de atitudinea lui Ionuț, cel care a jignit-o în mai multe rânduri pe rețelele sociale după ieșirea din casă, aceasta a ținut să puncteze câteva lucruri pe contul său personal de Facebook.

”Sunt uimită! Acest băiat a făcut live-uri si m-a denigrat după ce a fost descalificat din emisiune ...ca sa vad ca a postat pe pagina mea aprecieri. Cat de fals să fii??? Cand ai spus adevărul Ionuț Ungureanu? În această postare sau când spuneai pe live că am amant în staff sau că am o relație cu Alex că soțul meu are pile la Antena ?( Asa de multe pile că am vb de 4 ori cu copii în 6 luni). Chiar nu ai pic de rusine? Nu îți este jenă să dai ochii cu copii mei? Dar de mine nu ai rușine? Cum să spui ca ți-am cerut bani să merg cu tine in emisiune? Eu înteleg ca nu prea mai judeci bine de la consumul de .... .dar minciuna are picioare scurte.”, scria Ermina.