Mireasa 2020, sezon 2. Mădălina și Claudia, dispută până la lacrimi. De ce s-au certat cele două în pauza de publicitate

”Pe mine nu mă interesează ce faci tu, pe ei i-a interesat, nu pe mine. Trebuie să faci atât de urât, să te duci la cutare și la cutare să spui, "vai, ce am făcut eu." După aia se victimizează săraca. Nu mai pot să stau așa în casă.”, a spus Fata Favorită a săptămânii.

Ce a spus Claudia după disputa cu Mădălina de la Mireasa

”Câtă răutate există aici, n-am văzut în viața mea. Nu sunt eu frumusețea de pe lume și nici nu mă cred. Îmi știu valoarea, la urma urmei, dar cu ce am greșit în casa asta nu știu. Că respir, că trăiesc, că am venit?! Dacă eu când, de ce cânt? Dacă nu cânt, ete. Toată lumea are ceva cu toată lumea. Dacă vorbești cu cineva, se plimbă vorba. Mai bine mă singurică, stau și vorbesc cu camerele.”, a spus ea, uitându-se spre obiectiv.

Dar conflictul nu a luat final aici, chiar dacă tensiunile păreau că au dispărut. În emisia live, ea și Mădălina și-au aruncat câteva cuvinte grele.

