Mireasa 2020, sezon 2. Primele imagini cu Adelin și mama sa, doamna Bănuța. Ei sunt noii concurenți

Emoționați, cei doi au urmărit alături de colegii de competiție declarațiile de la testimoniale.

În cadrul materialului, Adelin spunea că a venit să se însoare, în ciuda faptului că mama sa consideră că este prea tânăr.

”Sper că la terminarea acestei emisiuni să plec cu cineva de mână acasă. Am 21 de ani și vin din Buzău. Eu am hotărât să vin. Îmi plac fetele mai mari, am avut fete mai mari. Cea mai mare diferență a fost 4 ani. Carina și Alexandra sunt singure și vreau să le cunosc.”, a afirmat Adelin.

