Mireasa 2020, sezon 2. Votul fetelor a decis o nouă eliminare! Ce băiat a părăsit competiția în gala din 16 ianuarie 2021

Gala de sâmbătă, 16 ianuarie 2021, a reprezentat un moment dificil pentru concurenții din casa „Mireasa”, sezonul 2.

Pentru prima oară băieții au nominalizat și atât fanii cât și concurentele din competiție s-au întrebat cine pleacă acasă. Privirile s-au îndreptat și asupra Biancăi, cea care deține o amuletă.

Fetele din casa „Mireasa” au votat în gala din 16 ianuarie 2021 ce băiat este eliminat

Odată intrata în camera de votare, Carina a avut șansa să-și exprime, pentru a doua oară, opțiunea în privința concurenților. Am putut afla ce părere are despre Adelin, despre care a mărturisit că își dorește să îl cunoască mai bine. În schimb, tânăra a recunoscut că nu se înțelege foarte bine cu Alexandra, care are tendința să ia lucrurile prea personal.