Mireasa 2020, sezonul 2. Andra a vorbit deschis despre relația cu David. Cum explică gestul soțului ei de a nu posta poze cu ea

Cuplul Andra și David a fost unul preferat de public deseori pe parcursul sezonului 2 al emisiunii Mireasa, lucru care i-a ajutat să facă față mai ușor competiției. Au avut încercări în relație și în cadrul show-ului matrimonial, dar au reușit să depășească obstacolele care au marca începutul cunoașterii.

Ce spune Andra despre relația ei cu David și cum explică că bărbatul nu prea pune poze cu ea

După ce au părăsit casa Mireasa cei doi și-au putut împărtăși dragostea dincolo de camerele de filmat. Față în față cu propria lor realitate, cei doi au avut din nou încercări și bucurii. A fost un moment când și-au anunțat despărțirea, dar lucrurile s-au reașezat imediat pentru cei doi, care se iubesc mai mult ca niciodată acum.

Iată că de curând Andra a postat un mesaj referitor la relația sa cu David și a explicat motivul pentru care bărbatul nu pune poze cu ea, lucru care a atras atenția susținătorilor, care au bănuit că cei doi sunt separați din acest motiv.

“La ce este al meu, nu voi renunța niciodată, doar sa am un motiv foarte grav , cum ar fi înșelatul sau agresarea fizica, în rest toate au o rezolvare! Și faptul că David nu postează poze cu mine atât de des , nu o face pentru ca nu-i fericit , ci pentru că nu este el cu social media , nu i place sa și afișeze viața pe fb. Poate asta este una din greșelile pe care le fac eu, îmi afișez viața pe rețele prea mult, cred ca ceea ce avem noi in relația noastră , trebuie să rămână între noi, de acum încolo știu ce am de făcut. Oricum știu ca mulți dintre voi, haiterii, veți spune ca suntem penibili , dar, na, ce sa facem, ăștia suntem noi, dar, așa cum suntem noi, nu vom renunța la Ceea ce simțim , pentru prostiile de la care ajungem sa ne certam și chiar sa ajungem sa spunem ca ne-am “despărțit”. Zi frumoasa sa aveți și pentru toți cei care se bucura ca nu renunțăm la NOI așa ușor, le doresc multă sănătate și toate cele bune! #DA”, a scris Andra Stancu pe pagina sa de Fcaebook.

Care este povestea de dragoste dintre Andra și David, din sezonul 2 Mireasa

Încă de la începutul emisiunii, David a fost atras de Andra, însă tânăra nu i-a dat nicio șansă. Atunci, fiul doamnei Mia s-a reorientat către fata pe care mama sa i-a recomandat-o, însă Lorena s-a dovedit a nu fi pe gustul lui David.

Curând, a încercat să o cunoască pe Cătălina, însă nici de această dată nu a avut succes. Apropierea de Andra a venit natural și, când părea că lucurile merg bine între ei, în casa Mireasa a intrat Alex.

Tânărul declara la vremea respectivă că vrea să o cunoască pe Andra și, încântată, ea l-a anunțat pe David, chiar în timpul live-ului, că nu-și mai dorește să-l cunoască.

Cu toate acestea, la câteva zile distanță, ea a realizat că inima sa aparține fiului doamnei Mia. Așa a luat start relația lor, care n-a fost lipsită de urcușuri și coborâșuri.

Le-au depășit, însă, și s-au arătat interesați să se cunune în Marea Finală Mireasa Sezon 2.

Cum a fost Andra cerută în căsătorie de David, în sezonul 2 Mireasa

David a pregătit în detaliu momentul cererii în căsătorie. S-a întâmplat la scurt timp după ce au împlinit 3 luni de relație, moment pentru care băietul a pus la punct o cină romantică.

După difuzarea materialului, David a spus că vrea să-și petreacă restul vieții alături de Andra. El a mai adăugat că este femeia la care a visat și că doar ea îl liniștește.

Andra abia și-a putut stăpâni lacrimile, iar mama concurentei a sunat în direct și i-a felicitat pe cei doi pentru relația frumoasă pe care o au. Ea a punctat, de asemenea, faptul că este nemulțumită că David nu o cere pe fiica sa în căsătorie. Atunci, fiul doamnei Mia spunea că cei nu sunt siguri dacă vor să facă pasul cel mare în casa Mireasa.

Totul a fost de fapt un plan bine pus la punct. Acesta a încercat să explice de fapt relația lor, dar în spatele Andrei aveau loc lucruri importante. Pe un banner mare stătea scris mare "Vrei să te căsătorești cu mine?"

Andra a spus DA imediat, iar doamna Mia a mers și i-a îmbrățișat.