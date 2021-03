Mireasa 2021, sezon 3. Adelina a făcut-o să plângă pe Ioana: ”Sunt obligată să fiu cu Valentin?!”. Ce amintiri a trezit fata

Tânăra a fugit să-i aducă un servețel și i-a explicat ce a vrut să spună.

Valentin de la Mireasa sezon 3 a suferit din dragoste

Valentin de la Mireasa a povestit că a avut o relație cu o colegă în urma căreia a suferit. Este motivul pentru care doamna Ioana se teme pentru starea emoțională a nepotului său drag.

”A fost un cumul. Am iubit-o foarte mult pe fata asta. Era și perioada când deveneam din ce în ce mai dependent de oameni și lucrul ăsta mi-a adus aminte că am o problemă. Multe vreme am crezut că sunt un ciudat, că nu o să mă placă fetele. La mine, primesc pe absolut toată lumea, rămâne cine poate. De obicei, selecția se face natural”, a povestit Valentin.

Citește și: Povestea lui Liviu și a doamnei Mari: ”Simt că l-am crescut singură”