Mireasa 2021, sezon 3. Afirmația lui Blaze care a făcut-o pe Izabela să nu-l mai țină de mână. Ce a deranjat-o

La petrecerea cu tematică Casino, Blaze a dansat atât cu Izabela, cât și cu Ana Maria, care s-a arătat foarte interesată de tânăr.

”Când am dansat cu ea a fost un motiv. Cred că acum cu Iza e greu. Cum să știu dacă e adevăr sau nu?! Cu Izabela, dacă o să simt mai fac un pas, dar e departe de asta. Foarte departe.”, a spus Blaze la testimoniale.

Citește și: Concurenții s-au distrat împreună la Casino Party, însă tensiunile nu au lipsit

La auzul acestor cuvinte, Izabela a decis să nu-l mai țină de mână pe Blaze în timpul emisiunii. Băiatul a susținut că totul este scos din context.

”Am zis că o să fac un pas, dar nu în acest moment.”, a explicat tânărul.

Izabela a vrut să explice de ce nu l-a mai ținut de mână: ”Așa am simțit. Nu m-am enervat, m-a întristat puțin. Știu că are nevoie de spațiu, dar a spus-o așa, pe un ton ca și cum... E un gest foarte frumos că mă ține de mână după ce am sărutat un alt bărbat, dar am impresia că eu mă grăbesc mai mult decât el. Nu e ok”.

Citește și: Cosmin, fostul iubit al Andreei a venit la Urzeala Soacrelor. Ce a spus despre concurentă

”Oricum ea nu a făcut ceva cu mine până acum, adică un pas. Am zis deja, vreau să o cunosc pe Izabela”, a mai zis și Blaze.