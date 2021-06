Mireasa 2021, sezon 3. Alin a refuzat cererea de logodnă a Adelinei

Alin știa că va ieși în oraș cu Cosmina, să vadă un film. Când au ajuns în sală, pe ecran au început să ruleze imagini cu el și Adelina.

”Așa a început povestea noastră.”, s-a auzit vocea Adelinei imediat. Cu lacrimi în ochi, Alin a privit videoclipul și a ascultat declarație de dragoste ce răsuna în întreaga sală de cinema.

La scurt timp, în încăpere a apărut iubita sa, îmbrăcată într-o rochie de gală.

”Îți dorești să fim din nou împreună în casă? Avem o nouă șansă. Vrei să fii logodnicul tău? Îți promit că totul va fi cum îți dorești. E doar o logodnă. Dacă vom simți să ne căsătorim, o vom face. Nu vreau afară, nu mai pot să stau departe de tine. Vreau să fiu lângă tine. Nu mai pot să stau afară, mă consumă. E doar o logodnă, atât, te rog. Vreau să merg cu tine în casă, am venit cu toate bagajele după mine.

Nu mai pot să mai aștept încă trei săptămâni. Nu știi cât de greu mi-a fost. Nu te văd mereu și când te văd, te văd într-o ipostază nașpa. Nu-mi face asta, te rog. Timpul petrecut departe ne-a demonstrat că luptăm pentru relația asta. Vreau să fiu acum. Am vrut de multe ori să renunț, dar u am făcut-o. Îți bați joc, cum poți să-ți bați joc de sentimentele mele? Dacă într-adevăr simți ceva pentru mine, spune ”DA”.”, l-a implorat fosta concurentă de la Mireasa sezon 3.

Alin a refuzat să se logodească cu Adelina, spre dezamăgirea ei.

”Nu o să fac asta, nu pot. O logodnă înseamnă mult pentru mine. Avem lucruri de rezolvat. Nu dau cu piciorul, Adelina, dar înseamnă mult o logodnă, o căsătorie. Știu că logodna nu este căsătorie, dar strict din punctul ăsta de vedere... Îmi pare foarte rău, chiar îmi pare foarte rău. Crede-mă...”, i-a spus tânărul.

Reacția doamnei Daniela la cererea de logodnă a Adelinei

Doamna Daniela nu și-a ascuns disprețul pe care-l simte pentru iubita fiului său, Adelina.

”El accepta din milă, ea se ruga ca un cerșetor. Mai rău m-a înrăit. Chiar dacă nu se aștepta, mi se pare urât ca o femeie să cadă în fața unui bărbat așa.”, a zis ea.

De cealaltă parte, Alin a explicat de ce a spus ”NU”.

”Nu am simțit să o fac pentru că nu am cunoscut-o așa cum e. O logodnă înseamnă mult. Nu m-am gândit la mama, nu am simțit să fac pasul. M-am bucurat când am văzut-o, am strâns-o tare în brațe. Nu mă așteptam să vină cu verighetele.”, a afirmat Alin.

Adelina a intrat în casa Mireasa

Adelina a primit 10 zile în casa Mireasa sezon 3 pentru a-l convinge pe Alin. Doamna Daniela a tunat și fulgerat când a văzut-o intrând în living.

”O să fie război. Alin, ai grijă, 10 zile dacă vrei război cu mine. A venit mimoza, frumoasa din povești. Ține-te de mână, mă. Pentru mine, Adelina, poate era la jumătate, cu milogeala asta... îmi pare. Eu nu accept așa ceva. Dragoste cu sila știți ce înseamnă?”, a tunat mama lui Alin.

”Nu e niciun capăt pe lume. O să lupt până în pânzele albe pentru relația noastră.”, a zis Adelina despre refuz.

