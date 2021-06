Mireasa 2021, sezon 3. Ionuț și-a făcut bagajele pentru a pleca din competiție

”Dacă nu e în regulă ceea ce fac aici, vreau să plec. Nu mi s-a spus de la bun început. Mi s-a spus, atunci când am intrat în casă, că nu o să fiu obligat să fac... Dacă voiam, mergeam la emisiunea iUmor. Eu am venit aici ca să-mi găsesc jumătatea, nu că sunt artist sau nu știu ce. Am venit aici să cunoaștem fetele, nu să demonstrăm că am talent.”, a spus Ionuț.

Băiatul s-a arătat nemulțumit de faptul că Simona Gherghe l-a rugat să fie responsabil și să participe la task-uri, la fel ca ceilalți colegi ai săi.

La activitatea la care se referă Ionuț, tinerii din casa Mireasa sezon 3 s-au întrecut în glume pentru a câștiga mai mult timp cu aleșii lor.

După ce și-a expus părerea, Ionuț a mers în casa băieților, unde a început să-și facă bagajele. Lângă el era și mama sa, care încerca să-l liniștească, în vreme ce Romina stătea supărată pe canapea.

Povestea lui Ionuț de la Mireasa sezon 3

Tatăl lui Ionuț de la Mireasa sezon 3 a lipsit din viața lui. Mama sa, Victoria, a fost cea care s-a zbătut pentru a-și educa și crește fiul cum se cuvine.

”L-am crescut singură de când avea 2 ani jumătate. Soțul avea darul băuturii și nu numai că bea, dar era un om care nu realiza ce face, nu ținea cont. Am luat copilul, am plecat la părinții mei. Din momentul acela, numai prin străinătate. Veneam, plecam, numai așa o țineam.”, a povestit doamna Victoria.

Cum era de așteptat, Ionuț nu a reacționat bine când a auzit de plecarea mamei. Și, recunoaște el, nici când a crescut nu a putut să se obișnuiască cu lipsa mamei.

Din păcate, tatăl lui nu și-a dorit să facă parte din viața sa. A venit să-i vorbească când Ionuț avea 20 de ani.

”Eu ca mamă, i-am zis, Ionuț, tu decizi. Du-te că poate eu ți-am spus într-un fel, tu vezi lucrurile în alt fel. E tatăl tău, ți-a dat viață.”, a povestit doamna Victoria.

Băiatul a acceptat să-și întâlnească tatăl, care i-a demonstrat că este un om dificil, așa cum l-a descris.

”Într-adevăr, nu prea poți să te înțelegi cu el. Pentru el contează alte chestii: prietenii, anturajul.”, a mai afirmat Ionuț.

