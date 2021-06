Mireasa 2021, sezon 3. Alina a primit o scrisoare ce i se adresa lui Alin. Ce vești au venit de afară

De îndată ce biletul a ajuns în mâinile Alinei, băiatul l-a luat și a început să citească. Inițial a fost amuzat, însă curând a început să-și pună semne de întrebare.

Cu toate acestea, el susține că dorește să o vadă pe iubita sa și să nu o cunoască pe Cosmina.

”Să nu mai visez filme pentru adulți. Mă pune pe gânduri. Cel mai bine o să văd afară, dacă Adelina se va înțelege cu mama, cu ai mei. Îmi doresc să fim o familie unită, nu să mă duc singur la ai mei. Vreau să o văd, cred că o să ne înțelegem mai bine afară. Problema a fost comportamentul ei, nu știu dacă a făcut-o casa să fie așa, o să văd afară. Am simțit să-i spun Cosminei că vreau să văd cum e relația mea cu Adelina afară.

Nici nu am simțit click-ul față de Cosmina. Nu am simțit să fac pași, să o iau în brațe, să o pup. Suntem prea calmi, nu cred că ne-am înțelege. Ne înțelegem bine ca prieteni. Am simțit că s-a supărat. Dacă ar fi intrat o fată cu care să simt un click, să fie dragoste la prima vedere, aș fi intrat într-o relația cu ea. Deocamdată sunt focusat pe Adelina, vreau să vedem cum suntem afară. Îmi doresc să o văd pe Adelina, mai avea ea un date.”, a spus Alin la testimoniale.

Cosmina, despre o eventuală relație cu Alin

Cosmina susține că nu e îndrăgostită de Alin și că el a interpretat greșit anumite glume. Ea e deranjată de faptul că toți cei din casa Mireasa sezon 3 cred că tânăra se ține după el și insistă să aibă o relație.

Cu toate acestea, nu vrea să se îndepărteze de Alin.

Adelina a trimis o scrisoare în casa Mireasa

În urmă cu câteva zile, Adelina a trimis o scrisoare, care l-a adus pe Alin în culmeile fericirii: "Du-te băă! Vreau scrisoarea, vreau scrisoarea", spune Alin foarte bucuros.

"Băieți! Casă de piatră, logodiților, iar cei ce încă nu au făcut-o, când aveți de gând? Mi-e dor de voi și vreau să vă mulțumesc că îmi luați apărarea, în special tu, Radu. Aveți grijă de puiul meu, vă rog, că îl vreau acasă. Vă îmbrățișez cu drag și să mă chemați la nunți!", a scris Adelina.

Doamna Daniela a fost furioasă din primul moment când a aflat și nu și-a controlat nicio secundă reacția. Aceasta spune că Adelina ar fi putut să țină legătura mai mult cu el dacă voia, dar ceea ce a făcut este doar un gest prin care vrea să-l cumpere pe fiul ei.

”Ți-a trimis astea ca să te cumpere!”, a spus doamna Daniela.

