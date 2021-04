Mireasa 2021, sezon 3. Alina și Alin au fost la date. Cum a reacționat Adelina după ce a văzut imaginile

După ce a văzut imaginile de la întâlnire, Adelina a ținut să puncteze câteva aspecte subliniate de Alina.

”Singurul lucru pe care îl am de zis, mi-ar plăcea să-ți vezi de Bogdan al tău. Nu ești așa importantă pentru mine. Am dubii că a venit pentru Bogdan. Nu o văd implicată. E concluzia pe care am tras-o eu. Nu o să-l iei niciodată pe Alin de lângă mine”, a spus Adelina.

”E gelozie. Stai liniștită că nu vreau să-l iau”, a venit replica Alinei.

Cum a reacționat Adelina când iubitul ei s-a întors de la întâlnirea cu Alina

La finalul emisiunii de marți, Alina și Alin au petrecut timp în afara casei. Cei doi au putut să se bucure de un peisaj de vis și să discute la un pahar de vin.

La întoarcerea în casa Mireasa, Alin a condus-o pe Alina și după ce s-au îmbrățișat în fața bucătăriei, el s-a îndreptat spre ușa care duce în casa băieților.

Atunci, Adelina l-a strigat și l-a mustrat pentru că nu a pupat-o, deși era la doar câțiva metri distanță. Tânărul a îmbrățișat-o și s-a retras în zona casei rezervată concurenților.

La scurt timp, fata a mers în baie și a început să plângă. Lângă ea se afla doamna Mari care încerca să o consoleze.

”Nu vrea nimeni să fim împreună. Nici mama, nici sora lui. Eu nu am plâns o viață întreagă cât am plâns de când sunt în casa asta. Nu am deranjat pe nimeni, nu am supărat pe nimeni cu nimic.”, a afirmat Adelina în baie, când plângea în brațele doamnei Mari.

La scurt timp, ușile s-au deschis și Adelina a avut ocazia să vorbească cu Alin. Aceasta a pus întrebări despre întâlnirea cu Alina, fiind curioasă dacă a ținut-o de mână.

Când a primit răspunsul afirmativ, ea i-a replicat: ”Foarte urât”.

