Mireasa 2021, sezon 3. Alina, tulburată de cuvintele pe care Radu i le-a spus lui Bogdan despre ea

”Du-te, fata mea, lasă-mă în pace. Tot eu las de la mine, tot tu faci figuri? Ce urât ar fi să plece Adelina, Alin sau eu. A căzut în ochii mei, fiecare chestie pentru care m-am supărat, mi-a întors-o să fiu eu vinovat.

”Dificilă rău femeia. S-a obișnuit atâția ani singură”, a zis Bogdan și Radu l-a contrazic. ”Eu nu cred în asta. Ești fată mare și ai tatuaje pe tot corpul, ai fost peste tot? E un joc de afară. Eu nu înțeleg de ce a vrut să intervină în relația ta cu Ana, de ce a vrut să te întoarcă.”, a zis băiatul.

Citește și: Marian către tatăl său: ”Hai să-ți zic un secret: Cred că mă însor”

”Am văzut eu niște chestii de-a lungul experienței mele de aici”, a spus Radu după difuzarea materialului. Alina s-a arătat deranjată de afirmația lui, care consideră că nu are cum să-și spună părerea despre acest lucru doar prin prisma comportamentului ei din cauza emisiunii.

”Judeci prea repede. Ce legătură are că am tatuaje?”, i-a zis ea.

Radu a decis să nu o mai cunoască pe Alina după ce tânăra a creat un conflict în casa Mireasa când a decis să nu doarmă în casa băieților.

Mai multe detalii în materialul video de mai jos:

Alina i-a trimis un bilețel lui Bogdan

În imaginile surprinse de camerele de securitate, Alina apare în baie la scurt timp după ce Bogdan a ieșit de la cabine.

”Nu am vrut să spun chestia asta de la început. Am vrut azi să-mi cer iertare pentru că am spus, dar nu pentru că i-am spus Anei.”, a spus și Bogdan.

Citește și: Alina, tulburată de cuvintele pe care Radu i le-a spus lui Bogdan despre ea

Deși inițal a spus că nu voia să dezvăluie ce scrie în bilet, el a făcut-o: ”Am acționat sub influența orgoliului, dar sunt îndrăgostită de tine. Întoarce-te din drum dacă simți și tu la fel.”

Ce se vede pe camere

Imaginile de pe camerele de securitate îl arată pe Bogdan intrând în baie. La scurt timp, Alina intră în încăpere cu ceva în mână și se ascunde după un paravan.

Când Bogdan iese de la dușuri, cei doi stau de vorbă. La un moment dat, concurentul privește atent la ceva ce-i arată tânăra, apoi își pune mâna în cap.

Alina a negat, din nou, că în acel moment el ar fi citit presupusul bilețel.