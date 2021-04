Mireasa 2021, sezon 3. Cuplul Adelina și Alin, la un pas de ruptură? Afirmațiile care au îngenuncheat-o pe fată

Momentul vine la doar câteva ore de la o discuție pe care Alin a avut-o cu restul băieților din casa Mireasa. Deranjat de faptul că familia sa nu o acceptă pe Adelina, el părea hotărât să renunțe la relația lor.

Punctul lui de vedere a fost susținut de ceilalți tineri, care i-au comunicat că ruptura va fi mai ușoară acum, pentru că relația lor este la început.

”Țin mai mult la familie decât la ea”, a afirmat Alin.

Reacția Adelinei când a auzit ce vrea să facă Alin

După difuzarea materialului în care Alin vorbea despre despărțire, Adelina și-a ținut capul plecat. De lângă ea, Alin a spus care sunt motivele pentru care crede că legătura lor amoroasă trebuie să ajungă la final.

”Mă simt prins între Adelina și familie. Nu mi-a cerut nimeni să aleg. Am luat o decizie ca să nu îi dezamăgesc. Nu am văzut-o bine pe mama în ultimele zile, asta m-a pus pe gânduri. Am primit și o scrisoare de la sora mea. Am sentimente pentru Adelina, dar s-au speculat multe afara și nu știu ce să cred. Au fost mai multe la mijloc, stările ei...”, a afirmat Alin.

Adelina și doamna Daniela și-au spus și ele părerea. Fata a subliniat faptul că a fost ”foarte bine în ultimele zile”, dar că acum nu mai este pentru că lucrurile între ei par subrede.

”Decât unul să iubească și unul nu... Ei trebuiau de la început... Adelina l-a iubit de la început”, a afirmat și doamna Daniela.