Mireasa 2021, sezon 3. Ionuț și Costinela s-au despărțit în emisiunea live

Decizia fetei are legătură cu faptul că doamna Victoria îi dă impresia că nu o mai place.

”Eu nu vreau să vă supăr cu absolut nimic și nu vreau să vă certați cu Ionuț pentru mine. Nu vreau să fie o situație aiurea. Nu v-ați uitat la mine, nici nu mi-ați răspuns. Nu mai sunteți ca înainte”, i-a spus Costinela în cadrul unei discuții în care încerca să lămurească situația cu mama lui Ionuț.

”Așa e felul meu de a fi, nu pot să mă duc să sufoc pe nimeni.”, a explicat Victoria.

Ce părere are Ionuț despre tensiunile dintre Costinela și Victoria

În casa băieților, Ionuț le-a spus băieților că își poate găsi pe cineva în afara casei și că se teme pentru mama sa.

Citește și: Maria și Liviu, nouă altercație: ”M-am simțit bruscată”

”Aici nu m-am gândit că dacă îmi fac o relație o să fie așa mari tensiunile. Nu înțelegi că e vorba de mami și Costinela. Era un pic așa de dinainte. A plăcut-o, doar că e cu dus și întors. Pe Costinela o deranjează că stă mami cu Alina.”, a afirmat Ionuț despre problemele dintre Victoria și Costinela.

Doamna Victoria crede că Ionuț nu o place pe Costinela

Doamna Victoria consideră că Ionuț e dispus să renunțe la Costinela pentru că nu are sentimente puternice pentru ea.

”Dacă Ionuț simțea ceva puternic pentru Costinela, lăsa totul pentru ea. Nu are cum să aleagă. Sunt persoane care au lăsat în urmă și mama și tată. Putea să facă și Ionuț.”, a zis doamna Victoria.

Ionuț și Costinela s-au despărțit în live

Fără să discute în prealabil cu Ionuț, Costinela a afirmat că ea și fiul doamnei Victoria nu mai formează un cuplu.

Citește și: Maria a făcut testul de sarcină și rezultatul a fost negativ

”După ce am stat în emisiune, eram afară cu doamna Daniela, Victoria a trecut pe lângă noi și nici nu s-a uitat la mine. Nu are rost. Nu mă simt eu bine. Nu mai suntem un cuplu, suntem prieteni de competiție. Știi bine că eram de aseară schimbată și nu am stat amândoi.”, a afirmat Costinela.

”Decizia s-a luat după ce am vorbit eu în casa băieților.”, crede Ionuț.

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon