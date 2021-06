Mireasa 2021, sezon 3. Maria a făcut testul de sarcină și rezultatul a fost negativ

Când colegii săi au observat că fata se simte rău, medicul a venit în casa Mireasa.

”Am vomitat de dimineață și de aseară am o stare de rău. Am mai avut într-o zi stări de amețeală și dureri de cap. Am simțit o durere în piept, nu mai puteam să respir. Gândul de la ce îmi e greață mă sperie. Nu știu cu ce are legătură. Știu că îmi e rău. Liviu mai făcea glume cu sarcina. Cred că e imposibil să fiu însărcinată. E prima dată când fac testul, crezând că sunt însărcinată. Urăsc ziua asta. Am zis că e prima dată când îl fac și cred că e...”, a afirmat Maria.

În tot timpul cât fata a primit îngrijiri, Liviu a crezut că el este de vină pentru starea de rău a fetei.

Citește și: Ionuț și Costinela s-au despărțit în emisiunea live

”Pentru simplul fapt că am trecut pe lângă ea, mi-a adus inelul. Parcă ne jucăm de-a inelul. Pentru ea e o joacă. Și mamei i se pare la fel, că orice explicația i-aș da Mariei e degeaba, că o stresez, o sufoc.”, spunea el.

Când a auzit că Maria a făcut un test de sarcină, care a ieșit negativ, doamna Mari a susținut că este dezamăgită de copiii săi.

”E treaba lor. Își asumă ceea ce fac, dar sunt foarte dezamăgită de amândoi.”, a zis doamna Mari.

Liviu s-a supărat pe Maria din cauza testului

În timp ce urmăreau materialul, Liviu a mustrat-o pe Maria pentru că s-a gândit la faptul că ar putea fi însărcinată.

Tânăra i-a explicat că s-a speriat și că voia să excludă această posibilitate, la care s-a gândit doar pentru că el făcea glume pe această temă.

Citește și: Maria și Liviu, nouă altercație: ”M-am simțit bruscată”

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon