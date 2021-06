Mireasa 2021, sezon 3. Maria și Liviu, nouă altercație: ”M-am simțit bruscată”

Liviu consideră că Maria nu are sentimente puternice pentru el, lucru pe care îl crede și mama sa.

”Nu iubesc, dacă tu asta crezi, nu iubesc. Nu am avut căsătorii, nu am avut cereri în căsătorie. Nu fac asta așa... Cum poți să-mi spui că mă iubești când mă faci rea, răutăciosă și mă faci să par... Mă uit dezamăgită când nu-mi vine să cred ceva. Am renunțat la tot, la familia mea pentru tine. Tu ești normal? Nu am auzit-o pe mama, pe tati, nu poți să-mi spui. Nu ai cum să vii să-mi spui că nu-mi pasă. Trebuie să fii așa și tu și ea.”, a zis Maria.

”Știi tu ce e în sufletul meu?”, a întrebat Liviu când iubita sa i-a spus că nu avea cum să îi fie rău pentru că s-a distrat la petrecere, în loc să stea cu el pe canapea.

Doamna Mari, dezamăgită de relația lui Liviu cu Maria

Doamna Mari a afirmat că fiul său, Liviu, și Maria nu se potrivesc. De asemenea, ea susține că a vrut să intervină în cearta lor de pe terasă.

”Mă deranja foarte tare, v-am văzut că v-a deranjat, dacă se duceau să vorbească și să o facă în liniște... Voiam să le spun să vorbescă încet, să le fie rușine că deranjează pe toată lumea. Am spus aseară că sunt fete și afară. Dacă tu ai simți că Liviu nu te iubește, cum... De ce vă certați? Vă întreb pe amândoi. Mă uit la voi și văd că nu aveți niciun motiv de ceartă. Mi se pare deplasată atenția voastră. Reproșurile nu sunt ok. Gândiți-vă ce vreți și luați o hotărâre.”, a susținut doamna Mari.

”Mama spune că nu ne potrivim din cauza certurilor.”, a explicat concurentul.

Maria, bruscată de Liviu?

Maria i-a povestit Anamariei că Liviu a bruscat-o când a mers în camera sa pentru a-i înapoia inelul de logodnă.

”Nu am împins-o pe Maria, am bruscat ușa. Avea piciorul în ușă.”, a explicat Liviu ce s-a întâmplat în momentul în care Maria s-a simțit bruscată.

Fata a negat că avea piciorul în ușă.

”Cred că cineva dacă te enervează, chiar și un psiholog, și el cedează.”, a zis Liviu când a fost anunțat că în casa Mireasa poate veni un specialist pentru a-l ajuta să-și controleze furia.

