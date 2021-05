Mireasa 2021, sezon 3. Liviu și Blaze, ceartă din cauza iepurașilor. Conflictul a degenerat în live

Potrivit lui Blaze, iepurașul lui Liviu are un comportament mai dur cu restul animalelor, în sensul că îi rănește când vine ora mesei.

”Când punem mâncare, doar iepurele lui Liviu mănâncă, restul fug.”, le-a spus Blaze colegilor săi.

El i-a propus lui Liviu să-l mute cât timp mănâncă ceilalți. Băiatul a refuzat și a urmat un schimb dur de replici. ”Ești un sălbatic”, i-a zis Liviu, iar Blaze i-a replicat că este agresiv.

În emisia live, iubitul Izabelei a explicat situația: ”În fiecare zi, eu și Bogdan dăm mâncare la iepuri. Eu nu dau doar la al meu, ci la toți. Unul a murit, poate din cauza bătăi, poate că nu a mâncat. Când dau mâncare, al lui mănâncă și restul fuge. El a zis să-l las acolo, până o să văd sânge la ceafă. Nu au păr la ceafă. După ce am descoperit, am zis să vorbesc cu Liviu despre asta. A zis să las iepurii în pace. Am zis la cameră. Băieții au înțeles, Liviu nu.”

”Toți iepurașii au păr lipsă la ceafă.”, a spus Izabela, care s-a enervat din cauza replicilor dure venite din partea Mariei și Liviu.

”Văd că bărbatul tău se uită prin casă după noi toate”, a mai acuzat iubita lui Blaze.

Izabela: Plecarea Mariei a fost o regie

Izabela a afirmat că nu a crezut faptul că Maria va pleca cu adevărat din casa Mireasa. Acesta ar fi motivul pentru care nu a plâns, la fel ca celelalte fete, când fata se afla la poartă.

Conform ei, totul a fost o regie a celor doi concurenți, despre care spune că este ciudat cât de bine se înțeleg acum, după noaptea la hotel.

Mai multe detalii despre schimbul dur de replici în materialul video de mai jos:

