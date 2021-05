Mireasa 2021, sezon 3. Liviu și Maria au avut parte de noi tensiuni. Cum și-a justificat tânărul tăcerea

După ce în ediția din 13 mai Liviu s-a abținut de la orice comentarii referitoare la acuzațiile care i se aduc și la supărările din emisiune.

După ediția din 13 mai, Liviu a spus că nu vrea decât să doarmă și să nu mai participe la niciun task, fapt care a supărat-o pe maria:

„Pot să știu ce-i cu atitudinea asta de copil. Liviu, nu-mi mai face în ciudă! Am greșit noi și nu a fost ok, nu am avut starea necesară. Eu nu-s de vină. Iubirea unde mai e. Termină cu somnul ăsta că nu ești în creștere. Trebuia să rămâi pentru mine”, i-a spus Maria lui Liviu.

Cum și-a justificat Liviu comportamentul

Liviu și-a justificat tăcerea din emisiune:

„Simt că vorbesc degeaba și nu mai vreau să vorbesc. Când simți că vorbele tale nu sunt ascultate, nu le mai vorbești”.

„Arunci niște vorbe care sunt grele pentru mine și asta mă afectează”, i-a spus Maria.

În platoul emisiunii Liviu a mărturisit că atât el cât și maria sun orgoliși:

„Vina mea e că sunt orgolios și nu las d ela mine. Și vina ea e la fel. Trebuie să treacă timp să vedem cum putem conviețui”, a spus Liviu.

Liviu și Maria au fost despărțiți pentru o oră. De ce au avut parte de tensiuni și cum s-au împăcat

Liviu și Maria au avut parte de tensiuni, după intervențiile presupusei foste iubite a tânărului. După discuții, concurenții au spus că vor să se despartă, însă au revneit ulterior la sentimente mai bune.

După acuzațiile unei tinere care a spus că a avut o relație cu Liviu în anul 2016, tânărul și Maria au avut câteva momente pline de tensiune, în care și-au aruncat cuvinte grele, însă au reușit să se împace.

Faptul că în momentul în care i s-au adus acuzații, Maria l-a întrebat pe iubitul ei dacă a înșelat vreodată, pentru concurentul de 33 de ani a reprezentat un gest care l-a pus mai mult în dificultate: „Toată lumea zâmbea și m-ai pus și tu în dificultate”, i-a spus Liviu Mariei.

„Pentru mine s-a terminat totul. Nu sunt destul de bună pentru tine. Nu mă ridic la nivelul tău. Nu mai suntem un cuplu. Nu poți să vii să-mi spui că mă iubești, dar tu nu ești mulțumit de absolut nimic. Nu mai am nici ce să discut. Nu sunt pentru tine, caută-ți o femeie pentru nivelul tău”, i-a spus tânăra iubitului ei.

„Am tras destul, Liviu, nu mai vreau!”, i-a spus Maria lui Liviu, când concurentul a venit în camera ei să aibă o disucție între 4 ochi. Totuși, cei doi s-au apropiat și au început să vorbească din nou calm.

Printre lacrimi, cei doi s-au îmbrățișat și au revenit la sentimente mai bune.