Mireasa 2021, sezon 3. Maria are un trecut dureros. Ce nu știa nici măcar mama sa despre ea

Ea a rememorat un eveniment în urma căruia a sfârșit pe podeaua băii, după o lovitură dură.

”M-a lovit atât de tare, m-am trezit în baie. Când m-am trezit, era lângă mine, plângea. Când m-am trezit și l-am văzut, am leșinat. A zis că m-a lovit cu palma, dar nu cred. Eram vânătă toată. Doar o prietenă știa, mama nu. Naivă, imatură, nu știu cum am fost, am trecut peste. Eram dependentă de el. M-am transformat în timpul relației. Când mergeam la facultate era gelos. Eram ștearsă, eram altă fată. Undeva murisem. Am făcut cea mai bună alegere când am plecat. Mi s-a părut cel mai greu, dar am înflorit. Undeva mă opresc la un moment dat, mă blochez. ”, a povestit Maria.

A reușit să plece ajutată fiind de cumnata ei. ”Prin ea am cunoscut un grup de prieteni și un băiat, care știa lucruri de la ea, m-a ajutat să plec, să învăț că lucrurile nu se opresc acolo. Ei m-au împins de la spate, mi-au spus că mă ajută cu orice.”, a povestit Maria.

Ce a spus mama Mariei când a aflat de la TV de bătaia primită de fiica ei

Relația aceasta a afectat-o pe Maria, iar acum crede că barierele pe care obișnuiește să le pună îi va afecta relația cu Liviu.

”Vreau să o asigur că dacă ceva nu va merge între noi, va fi punct, nu altceva”, a zis Liviu.

Doamna Roman, mama Mariei, a intrat în direct. ”Eu am știut foarte puține lucruri, nu am fost de acord cu băiatul acela. Am simțit că e ceva în neregulă. L-am simțit, dar nu ne-a ascultat. Pentru asta mă doare foarte rău și o rog să aibă grijă ce decizie face. Pentru a face un pas important în viață îți trebuie timp. Nu am nimic împotriva relației lor, dar să fie atentă, să aibă răbdare și să cunoască. O rog din suflet, sufăr mai mult decât ea.”