Mireasa 2021, sezon 3. Maria răsfățată, de ziua ei, de ”cineva care a trecut prin viața” ei. Ce mesaj a primit

Maria trece prin momente fericite după ce, în urmă cu câteva luni, a fost foarte afectată de separarea de Liviu Olteanu. Tânăra a reușit să se vindece și chiar să se bucure, din nou, de viață.

Maria de la Mireasa, răsfățată de aniversarea zilei de naștere

La aniversarea ei, frumoasa blondină a fost răsfățată de prieteni, familie și un bărbat misterios. Maria a primit, în dar, o cutie în formă de inimă, plină cu trandafiri, și un bilet care i-a dat de gândit.

”Îți doresc fericire, sănătate, dragoste adevărată, prosperitate completă și împlinirea oricărei dorințe. Nu pierde niciodată din vedere cine ești pentru că aceasta este persoana de care m-am îndrăgostit și pe care o voi admira mereu. Cineva care a trecut prin viața ta. La mulți ani”, este o parte din mesajul care se afla pe biletul primit de Maria.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Reacția doamnei Dana când i s-a spus că Leo nu ia atitudine din cauza sa

Pentru că nu s-a semnat, fosta concurentă de la Mireasa l-a rugat pe expeditor să îi scrie în privat pentru a îi putea mulțumi.

Liviu a lansat o melodie pentru Maria de la Mireasa sezon 3

Liviu Olteanu a lansat o piesă dedicată fostei soții, Maria de la Mireasa sezon 3. Iată cum sună versurile și ce spune tânăra despre gestul fostului partener.

”Eu am stat, m-am gândit eu mai bine după ce s-a întâmplat și am preferat să șterg lucrurile rele și urâte dintre noi. Între noi au fost foarte multe lucruri frumoase și o iubire sinceră. Ce a fost a fost, contează ce va fi.

Nimeni nu știe dacă va mai fi ceva între noi, nimeni nu știe viitorul. Nu știu dacă îmi doresc, prefer să rămână secret. Cu siguranță ea va rămâne o fată specială în viața mea, a fost o poveste frumoasă, a fost o iubire sinceră.”, a zis Liviu la XNS de la Antena Stars.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Mama Norei a fost prezentă în platoul Capriciile Iubirii. Ce i-a spus doamna Eniko fiicei sale

Maria nu a fost foarte încântată și a considerat că este doar o chestiune de marketing, adică melodia nu ar fi fost compusă pentru ea.

”Noi ne-am blocat peste tot, nu știm nimic unul despre celălalt și am divorțat, ce împăcare să mai existe după divorț?! Am văzut piesa, pe Youtube nu am putut să-l blochez. Am primit și de la prieteni și de la toată lumea. Nu mă deranjează, mă bucur că a scos o melodie, nu simt că e special pentru mine. E o chestie de marketing și era logic să scoată ceva despre noi.”, a zis Maria.