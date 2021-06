Mireasa 2021, sezon 3. Marian și Andreea au câștigat o excursie la munte

Toți concurenții au participat la activitatea care presupunea prinderea unui loc în cabina telefonică și apoi respectarea anumitor grade de dificultate.

După cursa din grădină, toți băieții, mai puțin Liviu, au reușit să pătrundă în cabina aflată în living. Acolo s-au mai aflat Izabela și Andreea. Ultima a fost nevoită să abandoneze din cauza stării de sănătate, căci este răcită.

După ce medicii i-au acordat îngrijiri, Andreea a rămas lângă cabină pentru a-și susține iubitul. Curând, concurenții aflați în probă au renunțat rând pe rând. Primele raze ale soarelui i-au găsit în cabină doar pe Marian și Blaze.

Ultimul a renunțat când a auzit că Izabela pleacă la medic, după o noapte albă, în care i-a stat alături.

Astfel, Marian s-a impus și a câștigat o excursie la munte, împreună cu iubita lui.

Dacă premiul principal a fost adjudecat de cei doi, Izabela și Blaze vor avea o întâlnire în afara casei, în zilele care urmează.

Cine e Marian de la Mireasa sezon 3

Marian spune că nu are idoli, dar are un exemplu pe care vrea să-l urmeze: Vasilcă Ceterașu. E și prietenul cu marele artist, despre care spune că a ajuns departe. Tânărul de 26 de ani din Baia Mare spune despre el că e îndrăzneț, îi place să ajute la nevoie și e sufletist.

"De când sunt mic am crescut cu muzica în casă, iar meseria mea este de profesor de muzic, vioară. (...) Din păcate mi-am rupt un deget, chiar la mâna stângă, cu care trebuia să cânt. A fost foarte greu până am început să cânt la instrument. După cinci șase ani, cântând tot mai mult, dintr-odată am simțit că nu mai am forță, nu mai am putere, nu mai pot să cânt", a povestit Marian la intrarea în show-ul Mireasa.

Acesta a căzut într-o depresie din cauza faptului că și-ar putea pierde talentul, însă voința interioară nu l-a lăsat: "M-am ambiționat atât de tare și acum pot să cânt invers".