Mireasa 2021, sezon 3. Răsturnare de situație în cazul eliminării lui Valentin și a doamnei Ioana

Bpiatul a fost nominalizat de mai multe fete, însă nu a fost singurul care a primit voturi. Ionuț, Alin și Liviu au fost și ei pe buzele concurentelor. Din nefericire, Valentin a fost numit de către Mireasa Săptămânii, Maria, și nu s-a aflat printre cei tinerii protejați de votul telespectatorilor.

Asta a însemnat că prima eliminare de băieți din sezonul 3 Mireasa înseamnă și finalul experienței lui Valentin în casa iubirii.

Doamna Ioana a vrut să rămână în casa Mireasa

Deși inițial a refuzat să rămână în competiția Mireasa, după eliminarea lui Valentin, nepotul său, doamna Ioana s-a răzgândit.

”Nu vreau să rămân în casă pentru a îl susține pe Bogdan. Nu-l las singur, iar eu am venit pentru Valentin”, afirma sâmbătă doamna Ioana.

Povestea lui Valentin de la Mireasa sezon 3

Valentin, fostul concurent de la Mireasa sezon 3, are o poveste de viață care poate fi o lecție pentru multe persoane.

Încă de la o vârstă fragedă, tânărul a fost diagnosticat cu o afecțiune care l-a lăsat aproape fără vedere.

”A fost o lovitură zdrobitoare pentru mama”, a spus el înainte să-și spună povestea.

Cea care a observat că are probleme în a se orienta a fost cea care i-a dat viață. Valentin avea doar câțiva anișori la acel moment.

”Mama a văzut că am dificultăți în a mă orienta în întuneric. În acest moment văd între 2-10%. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să intru într-o gaură neagră. Am fost momentul în care am considerat că sunt o ciudățenie. După ceva timp de luptă interioară, a venit un prieten care mi-a spus că atitudinea este totul.”, a povestit tânărul.

Cel mai mare dezavantaj, conform lui Valentin, este că depinde de cineva. Cu toate acestea, afecțiunea nu i-a afectat viața sentimentală. ”Sunt niște lucruri dincolo de ochi care vă scapă...”, a mai susținut el.

Întrebat despre scopul pentru care s-a înscris în show-ul matrimonial ”Mireasa” sezon 3, Valentin dădea un răspuns care înduioșa fetele prezente în platou.

”Îmi doresc foarte mult aceea poveste. Câteodată ai 1 din 1000 de șanse să găsești acel adevăr de dincolo de cuvinte. Universul mi-a spus acum: acesta este momentul.”, explica Valentin.