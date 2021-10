Mireasa 2021, sezon 4. Doamna Elena a plâns în brațele fetelor. Ce s-a întâmplat

”După ce l-am pierdut pe el, am pierdut tot. Nici în cele mai rele coșmaruri nu mă așteptam să rămân așa. Am zis că sunt a nimănui. Mă bucur că v-am cunoscut pe voi. Toamna nu-mi face bine, toamna am pierdut tot. Nu vreau să vă spun de câte ori stăteam în mașină, nu voiam să urc. Nu mă mai bucură nimic, doar să plec”, a zis doamna Elena.

Doamna Elena, detalii despre viața personală

Amalia și Adelina de la Mireasa sezon 4 au strâns-o în brațe și i-au mărturisit doamnei Elena că sunt alături de ea. La fel a făcut și Alina, care i-a adus un trandafir alb, după ce confidenta lui Ionuț a plâns.

”Acum 3 ani, l-am pierdut pe soțul meu. Ieri dimineață, întâmplător, a fost o muzică deosebită. Probabil de dimineață m-a dat peste cap. Aici mă simt foarte bine, am fost bine primită de toți.”, a zis doamna Elena.

