Mireasa 2021, sezon 4. Maria a recunoscut că fostul ei iubit era însurat. Tatăl ei a intrat în direct

”Nu îmi este rușine, tocmai că nu îmi este rușine. Am evitat să vorbesc despre subiectul acesta deoarece știu că părinții mei sunt afectați de treaba asta. Nu ezit să spun, nu evit să-mi asum. Părinții mei știau ceva, bănuiau că în continuare... El era căsătorit când eram cu el, dar era cu mine. Eu asta am încercat să...

Era doar formal căsătorit, în acte. Relația cu soția nu se mai consuma, știu de la el, doar cu el am stat. Șase ani am stat separat, nu am locuit niciodată cu niciun bărbat. Aveam o școală de terminat, nici măcar nu am fost în oraș. Eu am fost plecată în alt oraș să-mi fac facultatea, nu aveam cum. Oricum, eram mult prea mică ca să pot să locuiesc cu un bărbat. Încă nu eram pregătită”, a declarat Maria la emisiunea Mireasa- Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 4. Maria, iubita unui bărbat căsătorit? Cum explică acuzațiile venite din afara casei

Tânăra a subliniat faptul că nu crede că bărbatul a profitat de naivitatea ei și că, cel mai probabil, nu era atât de implicată încât să ceară mai mult de la el.

”Nu l-am prezentat părinților mei, nu au vrut să-l cunoască”, a mai zis Maria.

Tatăl Mariei a sunat în emisia live de la Capriciile Iubirii

Florin Măriuță, tatăl Mariei: ”Nu este o situație confortabilă. Noi am avut un șoc în momentul în care am aflat că relația a continuat mai mult timp. Noi am crezut că totul s-a terminat când am aflat. I-am cerut să se despartă, noi nu am fost de acord și ea știe destul de bine. Eu nu sunt de acord cu niște lucruri care... așa ceva nu se poate. Poate era și mai mică, mai naivă, s-a îndrăgostit. El, fiind mai matur, a profitat de lucrul acesta. Ea, dacă s-a îndrăgostit, au mers, au mers. Nu ne-a convenit.”

Citește și: Mireasa 2021, sezon 4. Duhovnicul lui Petrică a insistat să vorbească cu doamna Ioana. Ce a sfătuit-o

În legătură cu foloasele materiale avute de Maria în timpul relației cu bărbatul căsătorit, tatăl Mariei a ținut să puncteze câteva lucruri. ”Mașina este proprietate personală, dată de noi. Apartamentul este luat de noi, noi plătim rate la apartament, e luat acum. Sunt lucruri oribile care se spun, de aceea am vrut să intervin, ca să știe că oricum ar fi, e copilul meu și noi o susținem.”, a spus domnul Măriuță.

Ce părere are tatăl Mariei despre Marius

”Am o părere foarte bună despre Marius. Momentan, să lăsăm timpul puțin să treacă. Dacă într-adevăr este să fie... Oricum, părerea este foarte bună. Dacă fata simte că e băiatul cu care vrea să meargă mai departe, noi îi susținem.”, a mai spus tatăl Mariei.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 4. Andrada și Victor au sărbătorit o lună de relație. Ce surpriză i-a făcut tânărul