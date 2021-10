Mireasa 2021, sezon 4. Isidora crede că Adelina nu se apropie de Ionuț pentru că o așteaptă cineva afară

”Nu o văd într-o relație, bineînțeles, din cauză că știu că o așteaptă cineva afară. Mi-a zis ea cu o zi înainte să ies. Am dat și testimonial, trebuie să fie pe un material. Ea a aflat chestia asta când trebuia, în direct, să dăm telefoanele.

Atunci, a și primit mesaj și a văzut de la băiatul respectiv, cu care ea vorbește din februarie.”, a zis Isidora.

Cum explică Adelina ce zice Isidora

Adelina a recunoscut că i-ar fi zis Isidorei faptul că cineva o așteaptă afară.

”Ultima dată am vorbit cu cineva în februarie, da, asta am spus. Am văzut un mesaj, când mi-ați dat telefonul, și am rămas așa, un pic... așa, nu știu. Îmi doresc să cunosc pe cineva. Am spus, la momentul respectiv, că în casă nu se afla nimeni și că voi încerca cu cineva de afară. Între timp a venit Ionuț.”, a explicat fata.

Cine este Adelina de la Mireasa sezon 4

S-a născut pe 29 septembrie 1998 la Orșova. I se mai spune și Alexandra, dar nu e prenumele din buletin. Își dorește să i se spună așa pentru că pe bunicul ei îl cheamă Alexandru și au o relație specială.

Concurenta de la Mireasa sezon 4 a urmat Liceul ”Regele Ferdinand 1” din Timișoara, profilul economic. După absolvire a decis că nu dă la facultate, așa că s-a angajat la un hotel din Timișoara, ca ospătar. Nu i-a plăcut jobul, așa că a plecat în Germania. Nici acolo nu s-a acomodat, iar în luna august a revenit în România.