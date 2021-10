Mireasa 2021, sezon 4. Maria a avut nevoie de încurajări, după ce au apărut imagini din intimitate cu ea și Marius

Maria a ținut să dea explicații după ce telespectatorii și familia au văzut imagini cu ea, în pat, lângă Marius. Tânăra concurentă a fost supărată și a avut parte de încurajările fetelor. Chiar și doamna Rodica s-a numărat printre susținătoarele Mariei.

Ce mărturisiri a făcut Maria, după imaginile apărute cu ea și Marius: „Ai mei nu m-au văzut nici măcar de mână cu un băiat”

„Chiar aveam nevoie să stau cu Marius acum. Am o stare de îmi vine să plec. Ai mei nu m-au văzut nici măcar de mână cu un băiat. N-am pus nici măcar țigară în gură. Nici măcar la club nu am ieșit. Am fost un copil cuminte, nu am creat probleme. Mi-am văzut de școală, de facultate. Fetele au încercat atâtea chestii, eu am stat acasă ca fraiera. Sunt supărată pe mine”, le-a spus Maria fetelor, la scurt timp după ce mătușa ei a intrat în direct, prin telefon, pentru a-i spune tinerei că a fost dezamăgită, după ce a văzut acele imagini.

Fetele au încurajat-o și i-au spus că nu are de ce să fie supărată, pentru că nu a făcut nimic rău. Mai ales doamna Rodica a fost de acord că Maria nu ar trebui să se simtă vinovată.

Săptămâna trecută, mătușa Mariei a intrat însă în emisia live și a spus că toți cei din familie au văzut imaginile în timp real și că vrea să o întrebe pe concurentă dacă realizează că este filmată. Mama Mariei a ajuns la urgențe din această cauză și că este dezamăgită de fiica sa. Mătușa Mariei a spus că toată familia este foarte dezamăgită de tânără și că dacă nu mai rezistă în competiție să-și ceară eliminarea și să meargă acasă.