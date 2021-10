Mireasa 2021, sezon 4. Maria, iubita unui bărbat căsătorit? Cum explică acuzațiile venite din afara casei

Ionuț a primit cadouri din partea unei susținătoare. Alături de flori, băiatul a intrat în posesia unei scrisori, în care era sfătuit să stea departe de Maria.

”Mi-a spus că Maria are o tipologie de bărbați, mai în vârstă decât ea. Nu contează că Maria a avut o relație cu un bărbat însurat.”, a mai spus Ionuț, care a afirmat că l-a ajutat mesajul primit.

Băiatul a declarat că oricum nu s-ar mai fi apropiat de Maria pentru că aceasta încearcă să-l cunoască pe Marius.

”Marius s-a apropiat de Maria pentru că este propus spre eliminare și s-a îndreptat ca să nu fie eliminat”, a mai zis el.

Ce spune Maria despre zvonurile că a avut o relație cu un bărbat căsătorit

Maria a recunoscut că a avut o relație cu un bărbat căsătorit, dar că nu i-a fost amantă și că mariajul lui s-a încheiat înainte să fie împreună.

”Da, este adevărat că a fost căsătorit. Nu am avut nicio treabă cu amantă, lucruri materiale. Nici măcar nu am discutat despre. Eu nici nu am deschis subiectul. Marius știe, am făcut public că am vorbit cu cineva mai mare.

Nu am spus niciodată mai nimic. Era cu 12 ani mai în vârstă, a fost însurat, da, da. Nu este vorba despre amantă, lucruri materiale, nu mi-a cumpărat nimeni nimic. Eu știu mai bine ce a fost. Părinții mei nu au fost de acord pentru că era mai mare.”, a zis Maria.

”Nu mă afectează. E trecutul ei”, a zis Marius. La fel a afirmat și doamna Eugenia: ”Fiecare avem voie să greșim, învățăm din ele”.

