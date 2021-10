Mireasa 2021, sezonul 3. Adelina și-a schimbat din nou look-ul. Fosta concurentă nu mai arată așa cum o știu mulți

Adelina Iacob a trecut prin numeroase schimbări după ce a părăsit casa Mireasa. Acesta a trecut în timpul emisiunii prin câteva momente care și-au pus amprenta asupra sa, iar când a ajuns acasă a simțit să facă câteva schimbări notabile, atât în look-ul său, cât și atitudinal.

Rănile despărțirii de Alin s-au vindecat, iar tânăra a făcut loc liniștii în viața sa. Se pare că experiența Mireasa a ajutat-o să vindece ce era de vindecat și să facă mai mulți pași pe scara evoluției.

Adelina Iacob, schimbare de look. Cum arată rdupă ce s-a vopsit roșcată

Adelina și-a surprins comunitatea, după ce și-a făcut o nouă schimbare de look. Aceasta, prima dată, și-a făcut două șuvițe blonde, iar acum a ales să se facă roșcată.

Culoarea o prinde nespus de bine, iar fanii nu au ezitat să o complimenteze. Ca de fiecare dată, Adelina a reușit să devină centrul atenției pentru cei care o îndrăgesc și să atragă admirația oamenilor din jur. Însă, au existat și unele voci care au susținut că îi stătea mai bine înainte: "Îți stătea mai bine cu șuvițe blonde".

Adelina Iacob are 24 de ani și venea la Mireasa să-și întâlnească sufletul pereche. Ea își dorea să se căsătorească și să-și întemeieze o familie, alături de un bărbat precum tatăl ei.

Adelina este din Brăila, dar locuiește în București. Este studentă, însă momentan are și un job.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob la Mireasa sezon 3.

Fata se descria, la începutul emisiunii, ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Parcursul ei în show-ul matrimonial a arătat că luptă pentru ce-și dorește și folosește toate armele pe care le are la dispoziție.

Chiar și ea susținea, la testimoniale, că se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare.