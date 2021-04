Mireasa 2021, sezon 3. Daniela s-a supărat pe Adelina pentru că a folosit un cuvânt ”jignitor” la adresa lui Alin

”Nu am spus-o într-un sens rău. Mi-am cerut scuze”, a explicat Adelina în emisia live, după difuzarea materialului în care doamna Daniela a mustrat-o pentru că l-a numit ”prost” pe Alin.

Cu toate că au discutat despre acest lucru, iar fata i-a explicat că nu a spus-o cu răutate, doamna Daniela tot pare supărată pe Adelina.

”Cum se vede el de afară. Chiar îi dau dreptate Adelinei, ba cedează la una, ba... Dacă începe de acum, o să ajungă să-i dea în cap. O să vedem. A promit că se schimbă”, a afirmat și Daniela, vizibil deranjată de apelativul folosit de Adelina.

Cu doar câteva ore înainte, ea i-a atras atenția că nicio altă fată din competiție nu a vorbit așa despre iubitul ei.

Tensiuni între Adelina și Alin de la Mireasa sezon 3

La finalul emisiunii de marți, Alina și Alin au petrecut timp în afara casei. Cei doi au putut să se bucure de un peisaj de vis și să discute la un pahar de vin.

La întoarcerea în casa Mireasa, Alin a condus-o pe Alina și după ce s-au îmbrățișat în fața bucătăriei, el s-a îndreptat spre ușa care duce în casa băieților.

Atunci, Adelina l-a strigat și l-a mustrat pentru că nu a pupat-o, deși era la doar câțiva metri distanță. Tânărul a îmbrățișat-o și s-a retras în zona casei rezervată concurenților.

La scurt timp, fata a mers în baie și a început să plângă. Lângă ea se afla doamna Mari care încerca să o consoleze.

”Nu vrea nimeni să fim împreună. Nici mama, nici sora lui. Eu nu am plâns o viață întreagă cât am plâns de când sunt în casa asta. Nu am deranjat pe nimeni, nu am supărat pe nimeni cu nimic.”, a afirmat Adelina în baie, când plângea în brațele doamnei Mari.

La scurt timp, ușile s-au deschis și Adelina a avut ocazia să vorbească cu Alin. Aceasta a pus întrebări despre întâlnirea cu Alina, fiind curioasă dacă a ținut-o de mână.