Mireasa sezon 3. Cum arată sora Adelinei Iacob. Fosta concurentă a postat imaginea pe internet

Adelina de la Mireasa sezon 3 este foarte activă pe rețelele de socializare, mai ales pe Instagram, acolo unde răspunde foarte des la întrebările primite de la internauți. Recent, aceștia au rugat-o să publice o imagine cu sora ei și ea le-a arătat-o.

Cum arată sora Adelinei de la Mireasa sezon 3

Sora Adelinei seamănă foarte mult cu fosta concurentă. Ba mai mult, cele două sunt vopsite asemănător, cu cele două șuvițe blonde, care le încadrează fața.

În fotografie, fosta iubită a lui Alin poartă un tricou crem, cu imprimeu vesel. De cealaltă parte, sora tinerei a ales un top alb.

Citește și: Mireasa sezon 4, 31 august 2021. Alexandru și Adelina au fost cinci ani împreună

Captura este realizată în fața blocului, căci pe fundal se pot vedea niște imobile. Tot pe rețeaua de socializare, ea a postat și o imagine cu mama sa, pe care telespectatorii Mireasa au avut ocazia să o cunoască atunci când ușile caselor au fost deschise.

La momentul respectiv, mama și bunica Adelinei o încurajeau pe fată în relația cu Alin, care s-a dovedit că nu avea un viitor.

Cine este Adelina Iacob de la Mireasa sezon 3

Adelina Iacob are 24 de ani și venea la Mireasa să-și întâlnească sufletul pereche. Ea își dorea să se căsătorească și să-și întemeieze o familie, alături de un bărbat precum tatăl ei.

Adelina este din Brăila, dar locuiește în București. Este studentă, însă momentan are și un job.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob la Mireasa sezon 3.

Citește și: Mireasa sezon 4, 31 august 2021. Raluca, în lacrimi după fostul iubit. A recunoscut că mai are sentimente pentru el

Fata se descria, la începutul emisiunii, ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Parcursul ei în show-ul matrimonial a arătat că luptă pentru ce-și dorește și folosește toate armele pe care le are la dispoziție.

Chiar și ea susținea, la testimoniale, că se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare.