Mireasa 2021, sezonul 3. Izabela și Liviu au avut parte de cea de-a doua întâlnire

Întrebat de băieți, Liviu a spus despre Izabela că simte că poate deveni o persoană importantă în viața sa.

Cine este Izabela Badaric, concurenta din sezonul 3 Mireasa

Se consideră o femeie independentă, empatică, competitivă, sufletistă și puternică, mai ales luptătoare, caldă. Defectele ei sunt: are impresia că toți oamenii sunt ca ea și a fost dezamăgită, puțin naivă, crede prea mult în oameni. Nu are un tipar fizic la bărbați, dar vrea ca viitorul soț să fie bun ascultător. E de profesie detectiv particular.