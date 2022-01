Mireasa 2021, sezonul 4. Ce l-a atras pe Victor la Andrada. De ce a renunțat tânărul la relația cu Anca : „A fost o dezamăgire”

Victor s-a făcut rapid remarcat în sezonul 4 Mireasa. Tânărul a atras atenția publicului prin conflictele în care era implicat, dar și prin relațiile pe care le-a avut în casă. Chiar dacă s-a decis ca încă din primele zile să formeze un cuplu cu Anca, fostul concurent a fost cucerit de carisma Andradei.

Cei doi au format un cuplu foarte controversat și au dovedit pe parcursul competiției că se plac cu adevărat. Alegerea lui Victor în ceea ce o privește pe Andrada nu a fost văzută cu „ochi buni” de bunica lui și de public, însă tânărul nu a ținut cont de acest lucru.

La aproape o lună de la Finala Mireasa, Victor și Andrada au pășit în platoul Antena Stars, unde au vorbit despre cum au petrecut sărbătorile de iarnă și despre cum a fost toată perioada în casa Mireasa pentru ei. De asemenea, un alt subiect abordat a fost relația pe care a avut-o cu Anca și ce l-a făcut să renunțe la ea.

De ce a ales-o Victor pe Andrada în locul Ancăi

Andrada și Victor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună și au lăsat în urmă toate umbrele trecutului. Cei doi au povestit în cadrul unui interviu că au petrecut sărbătorile alături de familia concurentei și că s-au orientat mai mult spre biserică.

În discuție a venit vorba și despre fosta partenera a tânărului din casa Mireasa, Anca: „Cu Anca a fost o situație destul de delicată. Pentru public a fost o dezamăgire, pentru că eu am trecut de la Anca la Andrada, atunci știu că am decăzut mult în ochii publicului. Până la urmă am făcut lucrurile pe față.”

Victor a dezvăluit că a fost atras de Andrada încă din prima clipă și că a adorat la ea tot, inclusiv semnele de pe față. De asemenea, tânărul a mărturisit că nu poate face o comparație între Anca și actuala lui iubită, însă este sigură de alegerea pe care a făcut-o în cadrul emisiunii.

„Nu pot să fac o comparație între ele. Cred că toți am pățit să vezi un om de 2-3 ori și să te îndrăgostești de el, nu am o explicație, s-a întâmplat plus și simplu. M-am îndrăgostit de ea când am început să o vadă prin live-uri, pentru că atunci nu ne vedeam, iar regulile erau destul de stricte. Îmi plăcea mult vocea ei, felul ei de-a fi și de cum arată, tot mi-a plăcut la ea. Cu Anca nu aveam chimia aia, nu vreau să sune urât sau să o jignesc, e o fată extraordinară și cu un caracter puternic. Mă simt un pic vinovat, că poate ea din cauza mea a plecat acasă și nu a reușit să facă un cuplu cu nimeni”, a mai povestit Victor, potrivit Antena Stars.