Mireasa sezon 4. Victor, hotărât să renunțe la Anca. Reacția doamnei Lenu când a aflat în live

Dezvăluirea a fost făcută la noul show de la Antena Stars, unde vor fi dezbătute cele mai arzătoare subiecte din casa Mireasa sezon 4.

După ce Victor i-a zis lui Marius că o fată care ”nu este piesă”, dar îl bulversează, toată lumea a crezut că el se referea la iubita lui. Adevărul este, însă, altul.

”Îmi place și o altă fată din casa Mireasa. Cred că am descoperit la câteva zile după ce au început live-urile. Acum dacă e să te îndrăgostești de cineva, că ești de mână, că nu ești, se întâmplă. Nu cred că poți să controlezi chestia asta.

Eu numai pe Anca am văzut-o la început. Am cunoscut fetele sâmbătă, cu Anca am ieșit duminică. Apoi am început să formăm un cuplu și am cunoscut celelalte fete. Poate mă înțelege și pe mine cineva... sunt pus la zid acum că...”, a spus Victor la Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Reacția doamnei Lenu când a aflat intențiile lui Victor

Nepotul doamnei Lenu a precizat că are mustrări de conștiință pe tema asta: ”Cât am reușit să o cunosc mi-a lăsat senzația că este o fată extraordinară, care chiar își dorește ceva serios cu mine și nu vreau să o fac să sufere.

De accea am zis să-mi asum lucrurile astea și să le zic de la început. Ca să nu mai aștept să treacă mult timp și să se atașeze de mine mai tare, apoi să-i zic ”știi, mie îmi place de altcineva”. Nu vreau să spun despre cine e vorba. (...) Am zis că mi-a atras altă fată.”

Victor a precizat că își asumă greșelile și la fel va face și dacă se va dovedi că a luat o decizie greșită atunci când a renunțat la Anca pentru altă fată.

”Când am văzut-o pe Anca pentru prima dată am spus că este pentru Victor. Anca este tipul...”, a spus doamna Lenu, însă a fost întreruptă de nepotul său care a subliniat faptul că el va pleca acasă cu fata aleasă.

”Te rog să nu te superi, dar eu mă însor, nu tu.”, a zis el.