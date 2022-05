Mireasa 2021, sezonul 4. Ela și Petrică, ipostazele tandre în care s-au pozat în vacanța inedită. Cât de tandri au fost

Ela și Petrică au mers într-o vacanță de vis în Spania, pe plajele frumoase pentru care este cunoscută, iar cei doi au ținut să împărtășească și cu admiratorii lor imagini superbe din acele locuri.

Ela și Petrică, câștigătorii sezonul 4 de la Mireasa, imagini inedite de pe plajă, în vacanța din Spania

Cei doi s-au distrat, s-au pozat, iar fotografiile vorbesc de la sine. E clar că între ei există o iubire foarte puternică, iar acest lucru este greu de contestat. Pentru a-și face mai multe amintiri împreună, cuplul a decis să meargă împreună într-o vacanță de vis, în Spania.

Fanii lor au ținut să le scrie mai multe mesaje de apreciere, spunându-le să arată foarte bine împreună și ar trebui să se pozeze mai des împreună.

Ela a ținut să scrie și un mesaj foarte romantic, spunând-ui lui Petrică că este singurul ei iubit, singura ei dragoste. „Mi unico amor”, i-a scris ea.

Ela și Petrică, câștigătorii sezonului 4 Mireasa, și-au cumpărat un apartament cu două camere din marele premiu

Ela și Petrică au avut planuri mărețe cu Marele Premiu de la Mireasa. Aceștia au decis să își cumpere un apartament doar al lor din banii câștigați.

„Ne-am luat premiul. Am vrut să ne luăm multe hăinuțe și pantafiori, dar am renuțat la gândul ăsta, pentru că am zis că nu duce nicăieri și după cum bine știți din emisiune ne doream mult să avem un locușor al nostru și astăzi am făcut pasul cel mare și am fost împreună și ne-am cumpărat un apartament”, au spus ei.

„Apartamentul are două camere și este în Baia Mare. Mai sunt lucruri minore de făcut, dar în mare parte apartamentul e renovat. Sperăm că până la Paște ne mutăm. Vrem ca primul nostru Paște să-l sărbătorim în căsuța noastră”, a mai spus Petrică la Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars.