Mireasa, sezon 4. Petrică și Ela au intrat în posesia marelui premiu. Ce au făcut cu banii: „Am făcut pasul cel mare”

Prin legătură video, Ela și Petrică, cuplul câștigător al sezonului 4 de Mireasa, au povestit că din banii câștigați și-au achiziționat un apartament cu două camere, în Baia Mare.

„Ne-am luat premiul. Am vrut să ne luăm multe hăinuțe și pantafiori, dar am renuțat la gândul ăsta, pentru că am zis că nu duce nicăieri și după cum bine știți din emisiune ne doream mult să avem un locușor al nostru și astăzi am făcut pasul cel mare și am fost împrnă și ne-am cumpărat un apartament”, au anunțat cei doi.

Ela și Petrică, câștigătorii sezonului 4 Mireasa, și-au cumpărat apartament

„Apartamentul are două camere și este în Baia Mare. Mai sunt lucruri minore de făcut, dar în mare parte apartamentul e renovat. Sperăm că până la Paște ne mutăm. Vrem ca primul nostru Paște să-l sărbătorim în căsuța noastră”, a mai spus Petrică.

Marian și Andreea, care de curând au împlinit 1 an de relație, s-au aflat și ei în platoul d ela Mireasa - Capriciile Iubirii și au mărturisit că-i vor năși pe Ela și Petrică la cununica religioasă: „Tot ce fac anul ăsta, Petrică, pentru tine trag”, a spus râzând Marian, referindu-s ela darul de nuntă.

Totodată, Ela și Petrică au realizat un vlog în interiorul apartamentului, proaspăt renovat, spunând că sunt „cei mai fericiți” pentru că au vneit acasă la ei.

Cum a început povestea de dragoste dintre Ela și Petrică Nemeș

Inițial, Petrică și-a exprimat dorința de a o cunoaște pe Maria, însă aceasta nu a vrut să-i dea o șansă. La fel și Ela, care a părut interesată de Seba, însă nu s-a concretizat nimic.

După o lună jumătate de la începutul competiției, Petrică, care a călcat strâmb după ce i-a zis Elei că o place pe Raluca, a realizat că-și dorește ceva serios cu ea și a rămas alături de brunetă până ce aceasta i-a dat o șansă.

Cu toate că s-au înțeles foarte bine, doamna Ioana le-a pus probleme serioase. Mama lui Petrică nu a ezitat să-și arate dezamăgirea față de alegerea fiului.

Aceasta nu a acceptat ideea că fiul său nu a ales o tânără blondă, din zona Maramureșului nici măcar în ziua cununiei. Însă iubirea dintre Ela și Petrică a fost mai puternică decât împotrivirea mamei.