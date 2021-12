Mireasa 2021, sezonul 4. Raluca, în lacrimi după o ceartă cu Ion. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Vrei să ne despărțim?”

Raluca și Ion au avut parte de o ceartă care s-a lăsat cu lacrimi și reproșuri. Camerele de filmat din casa Mireasa i-a surprins pe cei doi certându-se. Raluca a avut parte de câteva momente în care a simțit nevoia de a se retrage pentru a plânge, departe de ceilalți concurneți din casa Mireasa. Tânăra a mărturisit că a fost deranjată de modul în care i-a vorbit logodnicul său.

După ceartă, Ion a luat-o în brațe pe logodnica sa și a încercat să-i explice că tot ceea ce îi spune este pentru o ajuta să evolueze.

Raluca și Ion s-au certat în casa Mireasa

„Nu te mai victimiza atât că nu ți-am zis nimic. Acceptă că ai de învățat unele chestii. Îmi cer scuze, dar acceptă că ai de învățat. Încerc să-ți explic ceva de bine. Ai impresia că așa cum ești tu e perfect. Nu vezi că nici nu asculți. Ai plâns din vina ta. De oftica ta. Nu răspunzi, te doare să știi că ai de învățat. Ai început să te răstești la mine. Tu știi să asculți frumos? Nu știi!”, i-a spus Ion Ralucăi.

Raluca a povestit în ediția live Mireasa despre motivul pentur care s-au certat.

„Am primit un pachet de la susținători și erau 2 perechi de încălțări care nu-mi erau bune. Și când am dat mesaj pe AntenaPlay am spus că sunt supărată că nu-mi vin două perechi de încălțări că eu port 36 nu 38. Și s-a luat de mine că nu m-am exprimat corect, că trebuia să dau exemplu de tot ceea ce am primit și apoi să spun de ceea ce nu mi-a venit și m-a deranjat că mi-a spus că sunt praf”, a explicat Raluca motivul despărțirii.

Raluca l-a întrebat pe Ion despre despărțire. Ce s-a întâmmplat cu frumosul cuplu de la Mireasa

Discuțiile au continuat, iar Raluca a pus problema despărțirii.

„Vrei să ne despărțim sau nu? Am înțeles tot când mi-ai spus frumos”, i-a spus Raluca lui Ion.

„Fă ce vrei. Inelul e al tău. Totul e al tău”, i-a spus Ion Ralucăi.

Într-un final Raluca a mărturisit că a vorbit despre despărțire supărată fiind, însă și-a cerut scuze ulterior.

„Am fost foarte supărată. Și e vina mea, pentru că sunt încăpățânată uneori. A fost o chestie spusă la nervi”, a explicat Raluca