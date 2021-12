Mireasa 2021, sezonul 4. Alexandru și Ana, față în față cu Ela și Petrică, la Tv. Ce au mărturisit

Alexandru și Ana au fost față în față cu Petrică și Ela câștigării sezonului 4 Mireasa, la TV. Aceștia au vorbit despre cum e viața lor după câteva zile de când au părăsit casa show-ului matrimonial, iar Alexandru a surprins cu declarația sa.

După patru luni petrecute în casa Mireasa, în care concurenți au fost deconectați de la lumea virtuală și conectați la propriile sentimente, cei patru sunt copleșiți de oamenii care vin către ei cu mesaje.

Alexandru și Ana, față în față cu Ela și Petrică, la Tv

Ela și Petrică au pășit în platoul de la Antena Stars cu zâmbetul pe buze și plini de emoție, la fel au intrat și Ana și Alexandru, însă Ana mult mai veselă, decât soțul său.

Alexandru, care a ieșit pe locul doi în Finala Mireasa a declarat că este asaltat de mesaje, iar în perioada asta are nevoie de multă liniște: “Suntem asaltați cu multe mesaje, avem nevoie de liniște!”.

“Este foarte greu acum după ce am ieșit din emisiune. Psihic este foarte greu pentru că suntem asaltați cu foarte multe mesaje și ne trebuie puțină liniște să spun așa. Foarte multe mesaje sunt pozitive, dar mai sunt și mesaje de hate”, mărturisește Alexandru.

De cealaltă parte, Ana i-a împărtășit gândurile, dar mult mai veselă și energică a vorbit și despre lucrurile frumoase care li se întâmplă: “Nu e neapărat de lucrurile care ne macină, ci noi patru luni de zile am stat închiși, am stat ca într-o buclă, și când am ieșit inclusiv pentru persoanele apropiate nu reușim să ne facem puțin timp”, spune Ana.

Ela a fost cea care a vorbit despre ceea ce trăiește de când s-a terminat emisiunea: “Suntem copleșiți de foarte multe mesaje frumoase și pe această cale le mulțumim tuturor”

“Parcă încă nu realizăm ce ni se întâmplă, plus faptul că ne-am adunat cu familiile noastre, am vorbit cu toți cei dragi nouă, cu prieteni”, spune Petrică.

Ela şi Petrică au câștigat emisiunea Mireasa, sezonul 4

Cuplul format din Ela şi Petrică a fost cel care a acumulat cele mai multe voturi din partea telespectatorilor în marea finală Mireasa, de la Antena 1. De-a lungul întregului sezon, cei doi au reuşit să facă faţă cu brio tuturor problemelor întâmpinate în competiţie, iar în prezent au o relaţie sudată.

Ieri, cei doi indrăgostiţi au părăsit casa Mireasa cu marele premiu, de 40.000 de Euro şi, cel mai important, au plecat acasă formând o familie. Imediat după ce au aflat că ei sunt marii câştigători, cei doi au mărturisit că din banii câştigaţi intenţionează să îşi achiziţioneze o casă.

Locul secund în competiţia de la Antena 1 a fost ocupat de cuplul Raluca şi Ion, în vreme ce pe locul al treilea s-au clasat Ana şi Alex. Maria şi Marius nu s-au căsătorit în cadrul emisiunii, cei doi mărturisind că nu au dorit să facă acest lucru sub presiunea competiţiei. Tot aseară, gazda emisiunii, Simona Gherghe a mărturisit faptul că cel mai nou sezon al emisiunii Mireasa va putea fi urmărit la începutul anului 2022 la Antena 1.