Mireasa 2022, sezon 5. Adrian a întrerupt cunoașterea cu Inimioara și e deja interesat de altă fată

”Când am văzut pozele și scrisorile, am simțit ceva. Când am văzut-o, faptele au arătat altceva. Mă așteptam să fie altfel.”, a zis Adrian, care a susținut că nu e atras fizic de Inimioara.

”Eu stăteam lângă ea, nu am luat-o de mână, ea m-a luat”, a mai zis el, referitor la ce s-a întâmplat în Gala de sâmbătă. Când a fost întrebat dacă simte atracție pentru altcineva, Adrian a confirmat.

Adrian e interesat de Elena de la Mireasa sezon 5

”Eu am lăsat timpul să văd dacă este chestia aceea, am vrut să-i dau și ei timp. Îmi place de Elena.”, a mai afirmat concurentul. Întrebată dacă e reciproc, Elena a evitat să răspundă și a zis că are nevoie de timp pentru a digera informația.

Ce se întâmplă cu Inimioara după ce Adrian a întrerupt cunoașterea

Inimioara și Adrian au primit un ultimatum. Având în vedere faptul că ea a venit la rugămintea lui Adrian și băiatul a decis că nu o place, concurenta va părăsi emisiunea dacă tânărul nu se răzgândește.

Inimioara a aflat din live că Adrian nu vrea să o cunoască

Adrian a decis să pună punct cunoașterii cu Inimioara. S-a întâmplat chiar în live, fără să aibă o discuție cu tânăra.

„Adrian, îți dorești să continui cunoașterea cu Inimioara?”,a fost întrebarea adresată de Gabriela Cristea.

„Nu”, a fost răspunsul extrem de scurt al concurentului.

„Inimioara, îmi imaginez că nu e tocmai ceea ce îți doreai să auzi. Dar nu e un capăt de lume, Inimioara”, a zis prezentatoarea show-ului de la Antena 1.

„Aș fi preferat să îmi spună înainte, să mă anunțe și pe mine. Ieri a zis că vrea să continuăm, ce s-a întâmplat de ieri până azi?! Eu chiar mi-am dat interesul să continuăm această cunoaștere”, a zis concurenta cu lacrimi în ochi, vizibil îndurerată de decizia lui Adrian.

„Nu poți să obligi pe cineva să te iubească. E dureros ce ți se întâmplă. Dar e cinstit, decât să mergi mai departe cu cineva doar de dragul de-a nu te face să plângi. Dar mai bine că știi ce ai de făcut de acum înainte. Mi se pare mult mai cinstit”, a zis Gabriela Cristea.