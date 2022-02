Mireasa 2022, sezon 5. Alexandra și Aron s-au despărțit. Doamna Elena a avut doar cuvinte grele de spus la adresa fetei

Alexandra a primit o scrisoare de la părinții săi, în care era încurajată să pună punct relației cu Aron.

”Vreau să le respect decizia alor mei. Este un sfat pe care îl simt și eu și vreau să-l luăm împreună. E confidențială scrisoarea, dar ți-o citesc dacă vrei.”, a zis Alexandra, care i-a cerut lui Aron să ia lucrurile mai încet.

”Este o distanțare pe care vreau să o iau”, a insistat fata, spre dezamăgirea lui Aron. După difuzarea materialului, concurenta a afirmat că a avut un moment de slăbiciune când a căzut în brațele lui, după ce luase decizia să pună punct.

”Ce mă deranjează e că în momentul în care i-am cerut spațiu, el a început să mă întrebe dacă mai sunt iubita lui. Are nevoie de etichetele astea. (...) Nu a fost ușor, consider că am făcut alegerea ce mai bună pentru mine.”, a mai zis ea.

Doamna Elena, cuvinte dure la adresa Alexandrei de la Mireasa sezon 5

”Să fiți sănătoși. În viață așa e, uneori pierzi, alteori pierzi.”, a zis doamna Elena, care a insistat că Alexandra și Cosmin sunt atrași unul de altul, într-o discuție cu fiul doamnei Robertina.

”Las-o așa, Cosmin. Nu are rost.”, a mai zis bunica lui Aron după ce concurentul a afirmat că nu există nimic între ei. ”Du-te, mă, de aici. Dacă a ta a plecat, sâmbătă noaptea ți-ai găsit alta.”, a mai spus doamna Elena după discuția cu Cosmin, când era în livingul băieților.

”Las-o să fie fericită. Așa va face cu toți bărbații, îi fug ochii ca la viezure.”, a precizat bunica despre fosta iubită a nepotului.

”Eu cu ea nu mai am de ce să mă cert. Eu nu i-am spus, de sâmbătă trebuia punct. Acum jumătate de oră a spus că sunt un cuplu, acum... Ne jucăm de-a șoarecele și pisica”, a mai adăugat ea.