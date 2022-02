Mireasa 2022, sezon 5. Ce părere are familia lui Leo despre relația cu Nora. Sora lui, Ruxi, a spus cine se împotrivește

”Nu vreau să zic ceva rău pentru că eu pe Nora am văzut-o bine de acasă. Am simțit-o și efectiv îmi era dragă tare. După aia a fost un șoc, efectiv nu am răspuns nimănui pe online. Nu am putut, am fost în stare de șoc.

Și acum, nu știu ce să zic exact. Sunt mai frumoși în realitate decât la TV. Se vede o diferență de vârstă de acasă, dar în realitate nu. Sunteți ok, dar vârsta, fosta căsnicie... și tu ce ai spus la început?”, a zis Ruxi.

Apoi l-a întrebat pe Leo dacă o place pe Nora. ”Nu, am făcut o relație doar așa..”, a răspuns ironic concurentul de la Mireasa.

El a zis că o place pe Nora și Ruxi a afirmat că simte acest lucru.

Ce părere are familia lui Leo despre relația lui cu Nora de la Mireasa sezon 5

”Tati momentan se abține. Nu vrea să comenteze, să intre, să apară. Îl susține, dacă asta e alegerea lui... îl susținem până la capăt. Nu poate să se pune în calea fericirii lui. Dar eu sunt aici și eu pot (n.r. să se pună în calea fericirii lui Leo), dar nu o fac. (...) Îmi place Nora și văd că se atrag. Îmi place de ea ca persoană.”, a spus Ruxi.

Ea a amintit că i-a trimis, încă de la început, poze și scrisori, iar doamna Dana a zis ”Asta a fost greșeala noastră”.

Sora lui Leo a mai spus că o parte din familie susține cuplul Leo și Nora. Ea susține că bunica nu este de acord cu relația lor, însă Leo nu pare afectat.