Mireasa 2022, sezon 5. Alina și Valentin s-au certat din nou. Pe cine e gelos concurentul

”Doamne! Când te aud așa, îmi vine să vomit.”, a zis Alina după ce Valentin i-ar fi zis că nu vine să o pupe, ci așteaptă ca ea să o face. ”E o chestie enevantă, nu e o problemă”, a mai adăugat ea.

”Mama nu ar trăi cu tine mai mult de două zile”, a replicat iubita lui Valentin, moment în care el i-a atras atenția că îl enervează. Mai târziu, pe terasă, Valentin i-a atras atenția asupra faptului că Alina stă prea mult în prezența lui Perneș.

”Lângă el nu o văd pe tovarășa lui, te văd pe tine.”, a zis el fără să dea nume. ”Mi se pare că trebuie să alerg prin casă, dacă vine Valentin să nu vorbesc cu nimeni. Când îți trec geloziile astea să vii”, a explicat Alina.

Cum explica Valentin afirmațiile despre Perneș și Alina

”În dimineața aia m-a deranjat că nu m-a băgat în seamă și am găsit-o acolo (n.r. cu Perneș), a explicat Valentin în emisia live. ”Nu are treabă cu Perneș, cu înțelesuri de genul, că îi cauți prezența lui Perneș. Nu mi-am dorit ca cei de acasă să vadă aceste lucruri. Cred și părinții mei sunt de aceeași părere. Scrisoarea a ajuns după ce am pus eu problema.”, a mai adăugat el despre ce scria în niște scrisori primite de acasă.

Alina a răspuns: ”Tu nu vrei să vadă lumea într-un fel și bagi ceartă în relația ta”.