Mireasa 2022, sezon 5. Ina, curtată de mai mulți băieți. Cum a reacționat Adrian când a văzut cum se comportă cu ceilalți băieți

Deși ea s-a arătat interesată de Adrian, Ina a aflat curând că Dani o place. Băiatul i-a spus clar, când erau doar ei pe terasă, lucru care a uimit-o pe noua concurentă de la Mireasa.

”Vreau cu ține! Foarte tare!.. Nu am mai avut cu nimeni o așa conexiune...", i-a zis Dani Inei.

Adrian, deranjat de atitudinea Inei de la Mireasa sezon 5

Ina a petrecut timp cu toți băieții singuri din competiție, însă mare parte a stat în preajma lui Adrian. Cei doi au fost afectuoși, iar băiatului nu i-a picat bine când a văzut că atenția Inei nu a fost îndreptată doar spre el.

”Nu e ok, chiar nu e ok. Știu că lui Adrian nu îi place. În niciun caz nu trebuie să se lupte pentru inima mea.”, a zis Ina.

”Nu mă grăbesc, am încercat să fac pași spre ea.”, a spus și Dani. ”În primul rând, în momentul în care am ajuns aici am văzut din partea noastră o atracție. Asta am simțit. Ea este o fată cu foarte mult bun simț și nu îi place să refuze, în sensul să jignească și să intre în contradicție cu cineva”, a afirmat și Adrian.

Pentru ce băiat a venit Ina la Mireasa sezon 5

Ina a recunoscut că a intrat în casa Mireasa pentru Leo, însă a declarat că nu vrea să intervină în relația lui cu Nora.

”Mă simt prost, nu vreau să merg cu subiectul mai departe. Am vrut să zic ca să nu mă mai întrebe nimeni.”, a zis Ina, care a recunoscut că a venit în emisiune pentru Leo.

”Sunt fericită că o fată îl place. M-aș fi bucurat să o placă și el, să iasă ceva din asta”, a declarat și doamna Dana. ”Nu mă așteptam să mă placă. Am pierdut și un pariu”, a explicat Leo.

Nora a simțit că o fată va intra pentru Leo și chiar a pus un pariu cu iubitul său. Nu a vrut că comenteze subiectul.